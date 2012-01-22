-Kocaman: Fenerbahçe yalnız bırakılmaya çalışılıyor İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolda şike davası süreciyle ilgili olarak, ''Geçen sezon sahanın içi tertemizdi. Sahanın içini kirletmeye çalışıyorlar, çok ayıp ediyorlar'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kocaman, puan silme önerisi konusundaki tavrı ve daha önce süreçle ilgili ifadeleri hatırlatılarak yöneltilen soruya verdiği yanıtta, ''Gerçekten sahada bizim şike yaptığımızı gösteren, futbolun doğal akışına aykırı bir şeyler yaptığımızı gözümüze sokacak birileri varsa, göstersinler. Şahsım adına beyan ediyorum, çekilmeye hazırım. Geçen sene sahanın içi tertemizdi, sahanın içini kirletmeye çalışıyorlar, çok ayıp ediyorlar'' ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili daha önce düzenlediği ilk basın toplantısında, ''Maçları teker teker seyredelim, sahada bir şey yok, saha tertemiz'' dediğini hatırlatan Kocaman, ''Şike ya da benzeri bir şey varsa, oyuncular olmalı bu işin içinde. Uzmanlar maçları izlesinler, karar versinler. Fenerbahçe'nin maçlarında futbolun doğal akışına aykırı bir şey varsa, verilmiş bir karar olursa, gereğini yapacağımı söylemiştim. Aynı fikirdeyim'' şeklinde konuştu. Futbol Federasyonu'nun genel kuruluyla ilgili beklentisi sorulan Kocaman, Fenerbahçe'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu anlatarak, ''3 Temmuz sürecinin başka bir açılımı olduğunu düşünüyorum. Futbol Federasyonu, 58. maddeye göre kararını vermeli. Sahaya bakmalı, gerçekten şike var mı yok mu tespit etmeli. 58. madde ile Fenerbahçe tekrar yalnız bırakılmaya çalışılıyor'' dedi. Kocaman, ''Değişen bir şey yok. Boynumuzda bir iple dolaşıyoruz. Şu anda da aynen böyle. Aldığımız 3 puanlar, kaybettiklerimiz... Bilemiyorum ne olacağını. Umarım iyi yere doğru gidiyoruzdur'' diye konuştu. Aykut Kocaman, transferde anlaştıkları Moussa Sow ile ilgili olarak, ''Problem görünmüyor ama netleşmeden bir şey söylemeyeyim'' dedi. Sow'un transferiyle ilgili soru üzerine Kocaman, ''Son imza atılana kadar 'transfer gerçekleşti' demek... Pek çok örneğini yaşadık. Problem görünmüyor ama netleşmeden bir şey söylemeyeyim. Yanıltıcı olmasın'' ifadelerini kullandı. Kocaman, Kayserispor karşısında aldıkları 3 puandan da son derece mutlu olduklarını ifade etti.