Kocaman, F.Bahçe'de İspanyol devrini de kapattı

T24 - Aykut Kocaman’ın göreve gelmesiyle birlikte sambacı devrini kapatmaya başlayan Fenerbahçe’de artık İspanyol oyuncu transferi de yasaklandı.





Teknik direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından Brezilya’dan futbolcu transferi yapmayı durduran Sarı-Lacivertli kulüp artık İspanyol futbolcu da transfer etmeyecek. Brezilyalı futbolcuların rahat tavırlarından dolayı bu ülkedeki defteri kapatan Aykut Kocaman ve yönetim, İspanyol futbolcular için de aynı yöntemi uygulamaya başladı. İspanyol teknik adam ve futbolcuların Türk futboluna ve sosyal hayata zor adapte olması sebebiyle yönetim bu yönde bir karar aldı. Ayrıca İspanyollar Türkiye’ye gelirken sözleşmelerine ağır maddeler koyduruyor. Aragones’e bu yüzden tazminat ödemek zorunda kalan Sarı-Lacivertli takım eski futbolcusu Josico ile de FIFA’lık durumda.

Yine mukavelesinde ağır maddeler bulunan Güiza ile de yollar maddi gerekçeler yüzünden bir türlü ayrılamıyor. Bu 3 İspanyol’dan ağzı yanan yönetim artık daha dikkatli davranıyor. Üst düzey olmadığı sürece kesinlikle bu iki ülkeden ne devre arası ne de sezon sonu transfer yapılmayacak. Devre arası transferi için Fenerbahçe’ye birçok menajer sayısız öneri sunuyor. Bu önerilerin bazıları ise La Liga’da top koşturan İspanyol futbolcular ile ilgili. Ancak yönetim İspanyol futbolcular için gelen önerileri malum gerekçeler yüzünden elinin tersi ile itiyor.



Afrikalılar gözde

Ön libero transferi için düğmeye basan Fenerbahçe’de hedef yine Afrika kökenli oyuncular. Yobo, Dia ve Niang’tan istenilen performansı alan Sarı-Lacivertliler başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere Fransa, İtalya ve Belçika Ligi’nde top koşturan Afrikalı ön liberolarla temas halinde.



