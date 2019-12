-KOCAMAN: EN AZ PUAN KAYBEDEN KAZANACAK İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında aldıkları 0-0'lık beraberlik ve puan kaybıyla ilgili olarak, ''Puan kaybını bu dönemde yaşamak telafisi mümkün olmayan haftalar göre biraz daha iyi oldu'' dedi. Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, ''Kaybı bu dönemle yaşamak, telafisi mümkün olmayan haftalara göre biraz daha bizim için iyi oldu diyebilirim. 7 haftalık süreç hem bizim hem rakibimiz için zorlu geçecek. Ligi en az puan kaybı yaşayan takım kazanacak. Bu takımın da biz olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Bursaspor karşısında ikinci yarıda oyunu rakip kaleye yıktıklarını, futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptıklarını, ancak golü bulamadıklarını anlatan Kocaman, ilk yarıyı ise özetle şöyle değerlendirdi: ''Ligde araya girerken önemli bir galibiyetle girmiştik. Rakibimiz son haftalarda biraz ivmesini kaybetmiş gibiydi. Arayı son derece iyi değerlendirmişler. İstekli, hem maça hem lige tutunma arzusuyla oynayan bir takım vardı. Saha yerleşimimizde normale göre bir takım farklılıklar vardı. Hem Semih hem Niang'ın önde oynaması avantajlar gibi dezavantajlar da getirecekti. 15-20 dakikadaki yüksek arzulu oyunumuz bu bölümün dezavantajlarını göstermedi bize. Kanatlardan oyunu taşıyamayınca bu oyuncuların birlikte oynaması avantaj olmadı bizim için. Normal düzenimize geçtik ve devreyi böyle bitirdik.'' -''MAÇIN HAKEMİ ZAYIF GÖRÜNDÜ''- Aykut Kocaman, karşılaşmanın hakemi Kuddusi Müftüoğlu ile ilgili bir soru üzerine, ''Maçın hakemi bugün açıkçası zayıf göründü'' dedi. Kocaman'ın ifadeleri şöyle: ''Ligin artık son dönemlerine gidiliyor. Gerilim fazlasıyla artıyor. Reaksiyon, tepki her kulübede, hem bizim hem diğer kulübelerde olabiliyor. Maçın hakemi bugün açıkçası zayıf göründü. Karar verme ve uygulama konusunda standardın altında göründü. Lehimize olanlarda da aleyhimize olanlarda da.'' -''İNTİKAM AKLIMA HİÇ GELMEDİ''- Kocaman, tribünlerin geçen yılki maçı düşünerek intikam tezahüratları yaptığı hatırlatılarak, ''Siz de maçı böyle mi gördünüz'' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''İntikam hiç aklıma gelmedi. İnsanı köreltici duygulardan bir tanesidir. İntikam, öfke, kızgınlık... Bizim gibi performans işi yapanlarda belki bir nebzesi performans artırır ama kolay kontrol edilebilir bir duygu değildir.'' Kocaman, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ise bu arzu ve oyunun kendilerini şampiyonluğa götüreceğini ve bu maçın nazarlık olmasını temenni ettiğini söyledi. -CRİSTİAN: BAŞIMIZ DİK Fenerbahçeli futbolcu Cristian, 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçıyla ilgili olarak, ''Şampiyonluk yolunda bu tip maçlar olacaktır. Başımız dik, bilincimiz sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz'' dedi. Cristian maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor karşısında kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini kaydederek, ''Şampiyonluk yolunda bu tip maçlar olacaktır. Puan kayıpları, takıldığımız maçlar olabilir. Önemli olan, başımız dik bir şekilde bilincimiz sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcu, ''Bursasporlu futbolcuların gereğinden fazla yerde kaldığını düşünüyor musunuz'' sorusuna verdiği yanıtta ise şunları kaydetti: ''Bunlar artık görmeye alışık olduğumuz normal şeyler. Futbolun içinde böyle şeyler oluyor. Rakipler zaman kazanmak adına böyle şeyler yapabiliyorlar. Buraya gelen rakiplerin hemen hemen hepsi yapıyor, alışkınız.'' Milli maç arasının takımı olumsuz etkilediğini düşünüp düşünmediği sorulan Cristian, ''Ben açıkçası sebebin bu olduğunu sanmıyorum. Elbette lige verilen aralar biraz etkiler, biraz soğursunuz. Fakat bu milli takım için verilen araya bu puan kaybını bağlamak çok mantıklı değil. Bugün zorlu bir maç vardı. Böyle bir sonuç normaldi'' ifadelerini kullandı. -DEMİREL: FAZLA ÜZÜLECEK BİR ŞEY YOK Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, kazanmaları gereken maçta 2 puan kaybettiklerini belirterek, ''Ancak biz nereden geldiğimizin farkındayız. Yani buraya 9 puanlık farkı kapatarak geldik, fazla üzülecek, kaybedilmiş bir şey yok'' dedi. Volkan, maçtan sonra Lig TV'ye yaptığı açıklamada, şu anda liderlik koltuğunu verdiklerini dile getirerek, ''Ancak son hafta o koltukta kimin olduğu önemli. Belki de bu beraberlik bize şampiyonluğu getirecek. Gönül ister ki her maçı kazanalım. Ancak uzun maratonlarda bu tip maçlar olabilir. Daha önce kazandığımız krediyi burada kullandık'' diye konuştu. Özellikle ikinci yarının rakip sahada geçtiğini anlatan Volkan, maçta kendisine fazla iş düşmediğini sözlerine ekledi. -GÖKAY IRAVUL: PUAN KAYBI GERÇEKTEN ÜZDÜ Fenerbahçeli futbolcu Gökay Iravul ise Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor karşısında aldıkları 0-0'lık beraberliğe üzüldüklerini ifade etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maçın ikinci yarısında sahaya sürdüğü genç futbolcu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kalan 7 haftada Trabzonspor'un puan kaybedeceğini ve rakiplerinin kaybettiği haftada yeniden liderliğe çıkmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi: ''10 haftalık bir galibiyet serisinin ardından puan kaybı bizi ve taraftarımızı gerçekten üzdü. Önümüzde 7 hafta var ve bu lig maratonu için uzun bir süreç. Biz nasıl puan kaybettiysek ilerleyen haftalarda da Trabzonspor puan kaybedecektir, onların kaybettikleri haftalarda tekrar liderliği ele geçirmek istiyoruz. Eminim şampiyonluk hasretini de gidereceğiz bu sezon. Böyle bir kritik maçta teknik direktörümüz Aykut Kocaman'a bana güvenerek oyuna almasından dolayı teşekkür etmek istiyorum.'' -BURSASPORLU FUTBOLCU VOLKAN ŞEN Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un futbolcularından Volkan Şen, İstanbul'a kazanmak için geldiklerini, ancak burada kaybetmemenin de güzel olduğunu söyledi. Volkan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada çok iyi mücadele ettikleri belirterek, ''Kazansak daha iyi olurdu. Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle kendi evinde çok iyi oynuyor. Burada kazanamıyorsanız kaybetmemek de güzel. Son paslarda daha iyi olsaydık, galip gelebilirdik'' dedi. Bu sene şampiyonluk yarışından biraz geri kaldıklarının belirtilmesi üzerine Volkan, ''Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Geçen sene çok daha istekliydik. Çok da şanslıydık, bu sene biraz şanssızız. Son paslarda daha etkili olsaydık, daha farklı yerde olurduk. En iyi şekilde mücadelemizi edip, sezon sonunda güzel yerde bitirmek istiyoruz'' diye konuştu. Volkan, bir gazetecinin, Bursaspor ile yeniden anlaştığı şeklindeki haberleri hatırlatılıp, ''Ne zaman imza atıyorsun'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Daha böyle bir şey olmadı. Menajerim kulüple görüşüyor. Benim ve kulübüm için hayırlı olacaksa imza atacağım'' şeklinde konuştu. İbrahim Öztürk ise 1 puanın kimseye yaramayacağı bir maça çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Maç Fenerbahçe'nin kontrolünde gibi görünüyordu ama bizim istediğimiz şekilde ilerledi. Daha iyi ataklara çıkabilseydik buradan daha farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Kısmet 1 puanmış. Fenerbahçe deplasmanında 1 puan da iyi ama 3 puan alsak, yukarıya tutunma şansımız daha yüksek olurdu.'' -SERDAR AZİZ: ''HAKEMİ YENDİK''- Bursasporlu futbolculardan Serdar Aziz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemi Kuddusi Müftüoğlu'na tepki gösterdi. Zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve iyi hazırlandıklarını anlatan Serdar Aziz, Lig TV'ye verdiği röportajda ''Burada şunu söylemek istiyorum; Bugün Fenerbahçe'yi yenemedik ama hakemi yendiğimizi düşünüyorum'' dedi. Maçta yaşadığı pozisyonlara da açıklık getiren Serdar Aziz, ''Santos ile girdiğim pozisyonda hiçbir şey yoktu. Ceza sahası içinde Semih ile girdiğimiz mücadele de ise kendisi beni tutuyordu, ani dönüş yaptı ve kendini yere attı. Bence penaltı değildi'' şeklinde konuştu.