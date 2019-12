-KOCAMAN: EMENİKE DE ATAMAN DA UMURUMDA DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Ne Emenike ne de Bülent Ataman konusu umurumda değil. Maçları ne kadar zor kazandığımız ortada. Karabük takımı yüksek konsantrasyonla, diri oynadı. Biz dalgalı bir görüntü verdik" dedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan sonra basın mensuplarıyla sohbet eden Kocaman, maçtan sonra Kardemir Karabükspor'un kalecisi Bülent Ataman'ın açıklamaları ve Emenike konusunun rakiplerinin iç sorunu olduğunu, "Ne Emenike ne de Bülent Ataman konusu umurumda değil. Maçları ne kadar zor kazandığımız ortada. Karabük takımı yüksek konsantrasyonla, diri oynadı. Biz dalgalı bir görüntü verdik. Ama bir şekilde bu engeli de aşmayı başardık" dedi. Türk futbolundaki genel olumsuz havayı değerlendiren Aykut Kocaman, genelde hep olayların kötü taraflarının çıkarılmaya çalışıldığını, her şeyin güvensizlik üzerine inşa edildiğini, Türk futbolunun böyle olmaması gerektiğini, spora bakış açısının değişmesi gerektiğini kaydetti. Kocaman, Niang ile ilgili bir soru üzerine, Senegalli oyuncunun gol atamadığı maçlardan sonra eleştirildiğini, sakatlıktan çıkmasına rağmen Kardemir Karabükspor maçında çok önemli işler yaptığını belirterek, "Niang gibi takım için canıyla, kanıyla, ruhuyla oynayan oyunculara çok ihtiyacımız var. Burada olmamızın ana faktörlerinden bir tanesidir" diye konuştu. -ŞAMPİYONLUK YARIŞI- Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Aykut Kocaman, ikinci yarıdaki çıkışlarının Trabzonspor için sürpriz olduğunu, bu kadar uzun galibiyet serisine karşın rakiplerinden kopmamanın ise kendileri için sürpriz olduğunu, ligde son 2 haftaya nefes nefese girildiğini belirtti. Kocaman, 1988-89 sezonundaki efsane kadro ile ilgili bir soru üzerine, "1988-89 kadrosu efsane kadrolardan biri, ama bu kadro da başardığı gün efsane olacak. Rakibimiz sonuna kadar direncini ortaya koyuyor. İki defa şanssızlık yaşadık, son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ama artık bu geldi ve geçti. Fenerbahçe, oyun ve şu anki ruhsal gücüyle bu olayın üstüne çıkacak. Herhangi bir psikolojik takviye almayacağız. En önemli takviye sahadaki direncimiz. Şu anki kadro bu iki maçı da kaldıracak güçte. Kaybedilen 2 şampiyonluğu aklımıza dahi getirmiyoruz" şeklinde konuştu. Şampiyonluğun ikili averaj mı, genel averajla mı belirlenmesinin daha iyi olduğu şeklindeki bir soru üzerine Kocaman, genel averajın çok tehlikeli olduğunu, ikili averajın nispeten biraz daha adil olduğunu, ama en adil olanın ilerleyen birkaç sezon sonra rakiplerin kendi aralarında son bir maç oynaması olacağını söyledi. Kocaman, penaltı konusunda söylediklerini inkar etmediğini de belirterek, "Senin söylediklerinden ziyade insanların ne anladığı daha önemli. Biraz daha üstüne gidersen özellikle bu safhadayken iş alevlenir. İnsanların ne anladığını bilmiyorum. Futbolda da hayatın içinde de bu kadar sihirli sözcükler yok. Böyle bir sözcük bulduğun anda her şey değişiyorsa ne kadar güzel" dedi. -"ANKARAGÜCÜ BERABERLİK İÇİN OYNAYACAK"- Ankaragücü maçını tüm güçleriyle aşmayı başaracaklarını kaydeden Aykut Kocaman, "Takımın bu gücü var. Umarım Ankaragücü maçında futbol şanssızlığı olmaz" dedi. Ankaragücü'nün kendilerini yollarından çevirmek istemesinin normal olduğunu kaydeden Kocaman, bu travmayı 2 defa yaşadıklarını, bu sezon Avrupa'dan, Türkiye Kupası'ndan elendiklerini, ancak ligde 9 puan geriden gelip, ayağa kalktıklarını ifade etti. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarını da kazanacaklarını iddia eden Aykut Kocaman, şunları kaydetti: "Biz aklımıza kazanmayı getiriyoruz, kaybetmeyi değil. Her şey olacağına varacak. Ankaragücü'nün tek amacı bizi yolumuzdan çıkarmak. Beraberlik için gelecekler. Böyle okuyoruz, bu yönde bilgiler alıyoruz. İlk yarıda rakibimize ligde ve kupada yenilmiştik. Ancak İkinci yarıdaki Fenerbahçe ile ilk yarıdaki Fenerbahçe aynı değil. Pek çok şey değişti. Sporda tüm mücadelelerin içinde önde gidene çelme takmak bir motivasyon kaynağıdır. Ankaragücü bu mücadeleye damgasını vurmak isteyecektir. Lideri tayin etmek önemli bir motivasyon kaynağıdır. Burada kazanmaktansa beraberliğe oynayıp şampiyonluk yarışına damga vurmak daha önemli onlar için. Ankaragücü'nü geçmeyi başaracağız." Kocaman, Emenike'nin transferiyle ilgili bir soru üzerine, Emenike'nin beğendiği bir oyuncu olduğunu, ancak bu konuya girmek istemediğini söyledi.