-Kocaman: ''Direktörlük hesaplaşma makamı değil'' İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Teknik direktörlük makamı futbolcularla hesaplaşma makamı değildir'' dedi. Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, takımdan ayrılan futbolcularla yeni transferleri kıyasladığı ve bu kıyaslamada takımdan ayrılan oyuncularla ilgili hoş olmayan ifadeler kullandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Kocaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Teknik direktörlük makamı futbolcularla hesaplaşma makamı değildir. Bir teknik direktörün görevi futbolcularına bildiklerini aktarabilmek, teknik ve taktik becerilerine katkıda bulunabilmek ve onları bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu çerçevede haberlerde iddia edilenlerin tam tersine, aramızdan ayrılan futbolcuların gidişine üzüldüğümü, yeni gelenlerin de bir an önce takımımıza uyum sağlaması için ekip olarak gerekenleri yaptığımızı hatırlatmak istiyorum.''