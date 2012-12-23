Kocaman: Devam edecek gücüm yok; futbolcular: Suç bizde, gitme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından istifa etti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaman'ın istifasını kabul etmedi. Yıldırım, Kocaman’ın istifasını duyurmasının ardından kulübün internet sitesinden bir açıklama yaptı. Yıldırım maç sonrası Kocaman'ın yanına giderek, kendisini “yanlış bir şey yapmaması konusunda uyardığını” söyledi. Kocaman'ın istifasıyla ilgili kesin kararını bugün vermesi bekleniyor.

Aykut Kocaman, 3-1 mağlup oldukları Karabükspor karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Aziz Yıldırım ve futbolcular kararından döndürmek istedikleri Kocaman'la bir araya geldi. Yıldırım, istifanın ardından açıklama yaparken, toplantı sonrası konuşan Volkan Demirel, "Hala ne düşündüğünü bilmiyoruz ama inşallah devam edecek" dedi.

Kocaman'ın son kararını bugün vermesi bekleniyor.

'Devam edecek gücüm kalmadı'

Karabükspor mağlubiyeti sonrası istifası ettiğini açıklayan Kocaman, “Devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Bu maçla beraber Fenerbahçe'deki görevime son veriyorum” dedi.

Toplantıya her zamankinden geç gelen Kocaman şunları söyledi:

"Yaklaşık 2.5 yıldır çok şerefli bir görev olan Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü yaptım. Bizim gibiler için, hemen her yerde bu formanın özellikle bir şekilde prestijini ve kredisini kullanmış insanlar için zirve burasıdır. Burayı yaşadım.

Ancak açıkçası bunu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Bu maçla beraber Fenerbahçe'deki görevime son veriyorum. Taraftar çok net bir şekilde haklı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Pek çok şeyle mücadele etmeye çalıştık.

Zaman zaman saha içinde, zaman zaman saha dışında doğru şeyler yaptık, yanlış şeyler yaptık. Bütün bunların hepsi Fenerbahçe adınaydı. Yapabildiklerimiz bu kadardı. Bu şerefli görevi burada bırakıyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum.''

Yıldırım futbolcularla görüştü

Aralarında Başkan Aziz Yıldırım'ın da olduğu yöneticiler ve futbolcular, kararından vazgeçirmek istedikleri Kocaman'la Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada Yıldırım, maçın ardından soyunma odasına indiğini ve Kocaman'a, "Sakın yanlış bir şey yapma, sakın istifa etmeyi düşünme" dediğini belirtti.

Yıldırım, ligde ve Avrupa'da hala şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurgulayarak, böyle bir umut varken faturanın Aykut Kocaman'a kesilmesini doğru bulmadığını söyledi. Yıldırım, Karabükspor maçında Aykut Kocaman'ı istifaya davet eden taraftar grubuna tepki gösterdi.

Kocaman'ın istifası ile fazla açıklama yapmayan Yıldırım, gerekli şeyleri futbolcuların söyleyeceğini belirtti ve Samandıra'dan ayrıldı.

Yıldırım: Şampiyon olabiliriz

Ayrıca Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile soyunma odasında geçen diyalogunda, "Herkes destek versin istifayı geride bırakalım. Ligde de, Avrupa'da da şampiyon olabiliriz. Rakipleri yakalarız, ümidimiz var" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Hocamızın kararının ardından, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etmeyeceğini belirterek kendisine destek olacağını vurguladılar.

Sayın Başkanımızın açıklamalarının satır başları ise şöyle:

"Seyirci istifa diye bağırınca soyunma odasına gittim. Hocaya, 'Sakın yanlış bir şey yapma, sakın istifa etmeyi düşünme' dedim..."

"Seyirci böyle zamanda sahip çıkacak. Suç, Aykut Kocaman'da değil, oyuncular kendilerini eleştirmeli. Protestonu yaparsın katılıyorum. Kaybettiğimiz, iyi oynamadığımız bir maç. Ama bu protesto istifa ile olmaz, alkış ile olur. Protestonun bin türlü şekli var. Kötü gün taraftarı olmak önemli bir şey. Taraftarımız her kötü günümüzde bu bilinçle hareket etmiştir; bu bilinç Fenerbahçe taraftarının doğasında var. Herkes destek versin istifayı geride bırakalım. Ligde de, Avrupa'da da şampiyon olabiliriz. Rakipleri yakalarız, ümidimiz var. Böyle bir umut varken faturanın Aykut Kocaman'a kesilmesini doğru bulmuyorum. Onu kaybetmeyelim, herkes bu konuda destek olmalı..."

Başkanımız, stadyumun sadece belli bir bölümünden gelen bir grubun 'istifa' seslerine yönelik ise şunları söyledi;

"Bu protestoyu gerçekleştiren az sayıdaki kişinin oluşturduğu 'belli grubun' kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim sözüm sadece bu gruba yöneliktir. Ben 1 yıl hapiste yattım, Aykut Hoca en zor dönemde takımı sırtladı. Bugün bu protestoyu yapan bu grup bu süreçte ne yaptı? Kulübüne nasıl bir katkıda bulundu? Sözüm sadece onlaradır... Bu arada bugün olduğu gibi her zaman kulübüne, takımına, hocasına sahip çıkan tüm Fenerbahçeliler'e ve taraftarlarımıza teşekkür ederim."

'Suç bizde'

Kaptanlar Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin ve Yoseph Yobo ise ortadaki başarısızlıktan dolayı Aykut Kocaman'ın değil, kendilerinin suçlu olduğunu söyledi.

Futbolcular olarak suçu üstlerine aldıklarını kaydeden Volkan Demirel, "Biz birlikteliğimizi ortaya koyacağız. Aykut Kocaman'a takım olarak inancımız sonsuzdur. Biz kulüp olarak çok zor süreçlerde geçtik. O dönemde Aykut Kocaman önderliğinde ayakta durduk. Aykut Kocaman'ın bırakması halinde biz, daha kötü olacağımızı düşünüyoruz. Hala ne düşündüğünü bilmiyoruz ama inşallah devam edecek" diye konuştu.

Kocaman son kararını verecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan açıklamada ise Kocaman'ın istifasının kabul edilmediği bildirildi.

Geceyi Samandıra Tesisleri'nde geçireceği öğrenilen Kocaman'ın istifasıyla ilgili kesin kararını bugün vermesi bekleniyor.