-Kocaman: Deplasmandaki en iyi oyunumuzu oynadık MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de uzatma bölümünde attığı golle deplasmanda Manisaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ''Sezon başından beri deplasmandaki en iyi oyunumuzu oynadık'' dedi. Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'ın galibiyet aldığı haftada, Manisaspor gibi uzun zamandır kazanamayan, galibiyete motive olmuş bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi. Kazanma arzularının yanında iyi futbol oynadıklarını, futbolun doğrularını yerine getirdiklerini kaydeden Kocaman, şöyle konuştu: ''Sezon başından beri deplasmandaki en iyi oyunumuzu oynadık. Kazanmanın dışında iyi futbol için Fenerbahçeli futbolcular sahada her şeyi yaptılar. Golü attığımız dakikaya kadar sahanın her yerini kullanmaya çalışan, yapılması gereken her şeyi yapan takım vardı. Her şey yolunda gidiyor derken, rakibin ilk atağında golü geldi. Bu bizi demoralize etti. Ancak buna rağmen oyundan kopmadık ve sportif anlamdaki saldırgan tablomuz devam etti. Bu süreçte Manisaspor'un atak girişimleri vardı. Karşılıklı gelen giden toplar vardı. Sonunda rakibin kendi kalesine attığı golle kazandık.'' Kocaman, genç oyuncu Recep Niyaz hakkındaki bir soruya karşılık, şu yanıtı verdi: ''Bienvenu oyundan düşmüştü. Recep, çok becerikli ve gol şansı olan bir oyuncu. Ancak çok genç ve tecrübesiz. Temel futbol özellikleri yüksek bir oyuncu, orayı karıştırabilir ve gol becerisi yüksek olduğu için oyuna aldım, temel dürtü buydu. Fenerbahçe'yle ilk maçıydı, onun için çok büyük bir serüven başlıyor.'' Nobre'nin transferine ilişkin soruya ise Kocaman, ''Lafı dolandırmaya gerek yok. Nobre ilgi alanımızda. Ancak transfer nereye kadar evrilir, birkaç gün içinde netleşir'' diye cevap verdi.