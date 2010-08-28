-KOCAMAN: ÇOK İSTERDİK AMA OLMADI İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK elenmelerinin ardından, kötü gidişi durdurabilmek için Spor Toto Süper Lig'deki Manisaspor maçının büyük önem kazandığını söyledi. Aykut Kocaman, Lig TV'ye yaptığı değerlendirmede, PAOK maçını kazanarak tur atlamayı ve Avrupa sahnesinde kalmayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtirken, şunları söyledi: ''Alınan sonucun ardından, yüzdesini bilemeyiz ama takımda küçük bir kırılma, geri çekilme olacaktır. Amacımız tekrar toparlanarak lige asılmak. Ligin henüz daha başları. Ancak elimizde sadece lig ve kupa var. Son 5 yılda 1 şampiyonluğumuz var. Son 3 yıldır ise şampiyonluğun uzağındayız. Fenerbahçe için uzun bir süre. Avrupa sahnesinde olmayı çok isterdik ama olmadı. Artık tamamen lige konsantre olmak ve toparlamak zorundayız. Üç gün süre bunun için ne kadar yeterli olacak bilmiyorum ama ben ve takımım tüm gücümüzü Manisaspor'a karşı yoğunlaştırmaya çalışacağız.'' Yaşanılan sıkıntıların aşılabilmesi yolunda, önlerindeki Manisaspor maçının büyük önem kazandığını aktaran Kocaman, ''Özelikle Manisaspor maçından kayıpsız geçmeliyiz. Alınacak kötü bir sonuç sarsıntıları ve tahribatı daha da artırır. Seyircisiz bir maç ama ne olursa olsun, bu çalkantılı dönemi sona erdirmek ve lige döndüğümüzü göstermek açısından önemli. Buradan alacağımız iyi sonuç, milli maç arasını sağlıklı değerlendirebilmek için de büyük önem arz ediyor'' ifadelerini kullandı.