-KOCAMAN: BU TAKIM KAZANA KAZANA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyuncular bayramlaşırken, kaleci Volkan Demirel uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yapan sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman, aranın Fenerbahçe için iyi geçtiğini belirterek, ''Artık bu takım kazana kazana gidecek. Buna inanıyorum'' dedi. Antrenman öncesi oyuncularıyla sahada kısa süren bir toplantı yapan Aykut Kocaman, ''Milli takım arası takımımız için verimli geçti. Burada çalışanlar ve gidenler için de iyiydi. Kutluyorum sizleri. Artık önümüzde Kayseri maçı ve sonrasında Beşiktaş maçı var. Lig de artık takımlar arasında çok fark yok. Yüksek kalitemizi ve mücadelemiz, konsantrasyonla birleştirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandığı bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından minyatür kale ve çift kale maç yaptı. Sol dizinde ağrıları olan Uğur Boral, sol ayak tabanında ağrısı bulunan Bekir ve omzundaki sakatlığı iyileşmeyen Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı. Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Gökhan Gönül'ün omzundaki sakatlığının milli takım kampında hiç iyileşme göstermediğini açıkladı. Karanlık, ''Sakatlık adeta yerinde saymış. Gökhan, Pazartesi günü teste girecek. Salı günü sonuca göre atroskopi olacak. Atroskopi olursa, bu ameliyat demek'' dedi. Gökhan Gönül'ün atroskopi olması halinde yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Kayseri'ye gidecek.