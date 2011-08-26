Kocaman: Bu süründürme artık bitsin

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacıvertli takıma karşı bir süründürme dönemi yaşandığını söyledi. Kocaman, “Acı çekiyorum. Alay eder, dalga geçer gibi bir süreç yaşanıyor. Süründürme sona ersin" dedi.







İşte Kocaman'ın açıklamaları...



Konuya girmeden önce konuya uygun tanıtım yapmanın faydası var. Yaşanılanlardan dolayı buna ihtiyacımız var. Taraftarlardan bu dönemde taraftar almalarını rica ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yaşadığımız ve yaşayacağız dönemde oldukça önemli.



Bir taraftan da kullandığımız bir kelime süründürme. Yaşadığımız periyot sadece futbol adamı olarak değil insan olarak da bakınca çok net bir şekilde bunu gösteriyor. Özellikle TFF'nin aldığı karar, ben bu kararı TFF'nin aldığını düşünüyorum, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden mahrum bıraktı. Son derece saçma bir karar. TFF'nin gereğini yapmasını rica ediyoruz.Avrupa'da yoksak neden Süper Lig'deyiz. Gerekli olan yapılmalıdır. Eğer hala bu konuda yaptırım uygulanmıyorsa bunun adı süründürmedir. Başka da hiçbir şey anlatmıyor. Bu oyunda birer piyonuz. Söyleyeceğim tek şey acı çektiğimdir. Her şey dalga geçer gibi devam ediyor.



Baştan aşağı saçma bir durum. Türkiye'de şaka gibi bir durum var. Kupayı geri vermek gibi jest yapmamıza gerek yok. Masa başında hakkımızın elimizden alınması çok fazla onur kırıcıdır. Bütün rakiplerimizi iyi futbol oynayarak yendik. Sahada kazandığımızın masa başında elimizden alınmak istemesi çok acı verici. TFF madem bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermedi demek ki elinde bazı şeyler var. Onları devreye soksun. Fenerbahçe ailesinde olan herkes alt lige düşmek istiyor. Ortada bir plan var, bu plan adım adım ilerliyor. Artık bu süründürme bitsin. Bu planın devam etmemesini istiyoruz. Bu oyunun bir şekilde sonlanmasını rica ediyoruz. Bu durumdan yararlanmaya çalışan tipler de var. Bu kulüplerin Fenerbahçe'nin bu durumundan hoşnut oldukları gerçek. Federasyondaki bağlantılarından yararlanıyorlar. Futbolun içinden gelen insanlar futbolu yönetemiyor. Basketbolun içinden gelen bir kişi futbolu yönetiyor. Ben Trabzonspor Başkanı'nın açıklamalarını samimi bulmuyorum. Şu anda bizi ne öldürüyorlar ne de güldürüyorlar. Durum çok açık. Fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Sadri Şener'in cezası hemen kaldırıldı mesela. Ayakta kaldığımız sürece işler de değişecek. Şike tespit edilirse zaten bunları konuşmanın bir anlamı yok. Biz yüzsüz insanlar değiliz. İnşallah da öyle bir şey çıkmayacak. Biz öyle bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Somut hiçbir şey yok ellerinde. Somut bir şey mi istiyorsunuz; Karabük ile oynanan maçta kalecinin son dakikada gol atmaya gelmesiydi. Maç 1-1 olsa Karabük'ün hiç bir işine yaramayacaktı. Başka bir hikayenin içindeki piyon olarak devam ediyoruz. Bütün gücümüzle elde ettiğimiz şampiyonluğa da sıra gelecek. Önce Şampiyonlar Ligi elimizden alındı iler şampiyonluğa da sıra gelecek.



Lugano'nun gidecek olması beklenen bir gelişme. Hiç kimsenin gitmesini istemeyiz. Açıkçası oyuncular da gitmek istemiyor. Ancak kulübün yaşaması gerekiyor. Bazılarının transferi gerçekleşecekse bu nedenle gerçekleşir. Oyuncularımın bazı şeyleri düşünmesi çok onurlu bir davranış. Kulüp işlerini yerine getirmelidir. Bir karar verme durumu söz konusuydu. ben kararımı vermiştim. Şu dönem biraz daha duygular ön plana çıkıyor. Bu savaşın içinde yapabildiğim kadar kalacağım.





VOLKAN DEMİREL



Bu dönemi en kısa zamanda atlatacağımızı biliyoruz. Biz burada oyuncuların temsilcisi olarak bulunuyoruz. Oyuncuların izinli gününde buluşması konusunda Alex'e de teşekkür ediyoruz. Türkiye'de futboldan anlayan çok insan var. Bizim nasıl şampiyon olduğumuzu tüm gözler gördü. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle şampiyon olduk. TFF'nin kararı ne olur bilemeyiz ama bir alt ligden başlamak istiyoruz. 50-60 gündür geceleri uyumuyoruz. İsterse amatör kümede de oynayalım ben hiçbir şekilde bir yere gitmiyorum. Ömrüm el verdikçe bu takımda olacağım. Benim gibi diğer arkadaşlarım da düşünüyor. Önümüzdeki sezon ne olursa olsun hepimiz buradayız. Bu seneki şartlarda Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin hakkıdır. Bakıyoruz Fenerbahçe süreçte adı geçen bir kulüp. Aynı şekilde öbür takımın da adı geçiyor. Biz bazı şeylerin cevabını istiyoruz. Hakkımız yeniyor, biz hakkımızı istiyoruz. 18'de 17 yaparken şunu isterdim. Keşke bir takım çıkıp bizi yenseydi de keşke biz şampiyon olmasaydık. Keşke şampiyon olmasaydık.

EMRE BELÖZOĞLU



Biz buraya bir takım görüntüsünü vermek için geldik. Dün 4 saatlik çok güzel bir toplantı yapıldı. Muhteşem bir tablo vardı. Camiamızın duruşunu çok mükemmel buluyorum. Bu takımda oynadığımdan dolayı kendimden gurur duydum. Kulübün menfaatleri adına ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hepimiz birlik olduk. Nerede oynarsak oynayalım birliği her zaman göstereceğiz. Bu şampiyonluk anamızın ak sütü gibi bize helaldir. Samimi şekilde duygularımızı dile getirdik. Bizim hakkımızda verilecek karar neyse biz buna razıyız. Kupaların bizim için bir değeri yok.



Ben herkesin aynasının kendi vicdanı olduğunu söyledim. Kimseye cevap vermek zorunda hissetmiyorum kendimi. Biz şampiyonluğu anamızın ak sütü gibi hakettik. Ülkemizde kendi yaptığınız haberden bile haberiniz yok. Biz de en çok bu durumdan rahatsızız. Biz her gün ölmek değil bir gün ölmek istiyoruz. Ortada çok fazla şey dolaşıyor. Bilgi kirliliğinin bitmesini ve bir kararın alınmasını istiyoruz. Bu durumda UEFA'nın büyük bir skandalı var. İngiltere'de bunu yaşadım. Siz Türkseniz suçlu görülmeye çalışırsınız. Aynı durum İnter'e olsa aynı şey yapılabilirdi. Milan'ın olayı yaşadığı sene şampiyon oldular. Bu büyük bir skandaldır. Biz Türk olduğumuz için UEFA bu kararı rahatlıkla aldı. Herkes kulübün menfaatleri sonucunda takımdan ayrılır.



