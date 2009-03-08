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Spor

Kocaman: Bu atmosferde 1 puan iyidir

08 Mart 2009 02:00


Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, baştan sona heyecan dolu bir maç olduğunu söyledi.

Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın geneline baktığımız zaman bir futbolsever olarak 1. dakikadan 90. dakikaya kadar büyük bir mücadele oldu, heyecan yüksekti. Sivasspor maçın başında duran topla öne geçti, daha sonra topun hakimiyetini elimize aldık. Beraberlik golünü daha önce bulabilirdik. Golden sonra Sivasspor'un baskısı başladı, tabii bu baskı yalnızca bizim geri çekilmemizden kaynaklanmadı. Neyseki maçın tamamını televizyon yayınladı da herkes neyin nasıl olduğunu gördü. Maçın son saniyesinde ayağımıza bir galibiyet fırsatı geldi ama değerlendiremedik. Şu atmosferde ligin liderinden alınna bir puan bizim için önemliydi."


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