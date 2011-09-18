-Kocaman: Boynumuzda iple dolaşıyoruz İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun sonuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade ederek, ''Kulüp olarak boynumuzda iple dolaşıyoruz. Şu andaki gidişat o'' dedi. Aykut Kocaman, NTV televizyonunda yayınlanan ''Yüzde 100 Futbol'' programında soruları yanıtlayarak, lige yaptıkları başlangıç, beklentileri ve şike iddialarına yönelik soruşturma süreciyle ilgili alınan kararları değerlendirdi. Kocaman, ligin sonuyla ilgili ''Bir belirsizlik yok mu? 40 maç oynadıktan sonra teknik direktörler ne olacağını biliyor mu?'' sorusuna verdiği yanıtta, ''Diğer teknik direktörler, kulüp başkanları ya da futbolcuları bilemiyorum, sadece tahminimi söyleyebilirim ben bilmiyorum. Çünkü 2 artı 2 eşittir 4 durumu yok burada'' dedi. Ligle ilgili baştan net bir karar verilmesi gerektiğini savunan Kocaman, şunları kaydetti: ''Açık yüreklilikle söyleyeyim, kaçınmaya da gerek yok, öyle bir yerdeyiz ki öyle bir pozisyondayız ki Fenerbahçe Kulübü olarak sanki bütün takımlar pürü pak sadece Fenerbahçe her şeyin içinde olarak gösteriliyor. Hiç kimsede hiçbir leke yok maşallah. Sadece Fenerbahçe böyle. Evelallah hepimiz tertemiziz, herkes tertemiz, Fenerbahçe bütün kirliliğin ortasında bir takım. Ve sezon sonuyla ilgili olarak benim bilgim yok derken, ben şunu hissediyorum, çok net, bir futbol adamı olarak söylüyorum, sadece Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak değil. Tamamen kulüp olarak boynumuzda iple dolaşıyoruz şu anda. Şu andaki gidişat o. Bilmiyorum dememin nedeni bu zaten. Siz biliyor musunuz? Ya da kim biliyor. Yarın tam tersi bir sonuç çıkacağını söyleyebilecek kimse var mı?'' -''Son 5 maçta futbolun doğasına aykırı şeyler var desinler, futbolu bırakmaya hazırım''- Maçlarının temiz olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, daha önce, bir futbol heyetinin oluşturulmasını ve heyetin, skorlarının bilindiği iddia edilen son 5, 6 maçı izlemesini istediğini hatırlatarak, ''Son 5 maçta futbolun doğasına aykırı birtakım şeyler olmuş desinler, futbolu şurada bırakmaya hazırım'' dedi. Kocaman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğu sorusuna ise ''Şu anda olduğu gibi bundan evvel de yorum yapmadım. Yapmak da istemiyorum izninizle. Bu konuda hiç kimseyle bir şey konuşmadım'' şeklinde yanıt verdi. Kocaman, ''Bırakmayı düşündünüz mü o süreçte?'' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Aklımdan geçmediğini söylersem yalan söylemiş olurum. Devam etmek gerekiyordu. Bütün bir camia artık kenetlenmiş ve topyekun mücadele etmeye karar vermişti. Benim orada çekilmemin bir anlamı yoktu. Bu tamamen kendi hesaplaşmam olacaktı. Sorumlu bulunduğum büyük bir camia var, başka türlü algılanacaktı. Gittiği yere kadar sonuna kadar mücadele etmeye, savaşmaya ve doğrularımızı, gerçek doğruları anlatmaya karar verdim, verdik.'' -''TFF en önemli görevini atladı, kulübünü koruması gerekiyordu''- Aykut Kocaman, bu süreçte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararının, sarı-lacivertli kulübe vurulan en büyük darbe olduğunu ifade etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilme kararından duygusal olarak çok yaralandıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu: ''Kulübümüze en büyük darbe bu oldu. Burada çok önemli bir mantık hatası var. Futbol Federasyonu bence burada en önemli görevini atladı, kulübünü koruması gerekiyordu. Türk futbolu ve benzeri şeylere doğru götürdüler işi, yanlış bir uygulamaydı. İlk önce son derece net bir doğru karar verilmişti. Doğrular içinde en doğrusu, yanlışlar içinde en az yanlış olandı. Takımını ve kulübünü koruması gerekiyordu. Fenerbahçe Kulübü Türk sporunun 104 yıllık bir çınarıdır.''