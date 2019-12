-Kocaman: ''Beşiktaş'ı merak ediyorum'' İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu maçında oyuncu profilini değiştirmeye çalışan bir takım gibi göründüğünü, bu nedenle Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleriyle yapacakları maçta, karşılarına nasıl bir takımın çıkacağını tahmin edemediğini söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Kocaman, derbi maç ve genel durum ilgili soruları yanıtladı. Nasıl bir rakip beklediği ve kendi oyun planının nasıl olacağı sorusu üzerine, siyah-beyazlı ekip için, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ve ligde de Mersin İdmanyurdu ile yapılan mücadelelerin bu sezonki sürecin dışında gibi göründüğünü belirten Kocaman, ''Oyuncu profilini değiştirmeye çalışan bir takım gibi göründüler. Hangi takımla karşımıza çıkacağını merak ediyorum. Bilemiyorum. Daha koşan mücadele eden yıldız oyuncu sayısı azalmış olarak mı çıkacaklar, yoksa geçen sezon başından beri kurguladıkları oyuncu profilleri mi olacak, onu ben de bilemiyorum. İki kadroya göre değişken bir oyun bekliyorum. Onların seçeceği oyuncu profilinin maçın dengelerinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Kocaman, ''Hangisini isterdiniz?'' sorusuna ''Benim isteğimle olmuyor. İki kadroya karşı oynayabilecek bir kadro yapmaya çalışacağım'' yanıtını verdi. Samsunspor maçı sonrası yaptığı, alacakları bir galibiyetin psikolojik olarak ligdeki rakiplerine ağırlıklarını daha fazla hissettirme açısından önem taşıdığı şeklindeki cümlelerini hatırlatan Kocaman, ''Beşiktaş maçıyla ilgili de aynı duygulara sahibim. Şampiyonluktaki önemli rakiplerden birisiyle kendi sahasında oynayacağız. Büyük bir karşılaşma. Geçmişiyle büyük önem arz ediyor. Kazancı sadece 3 puan olarak dönmeyecek. Ligin gerçekten en büyük favorisi olduğumuzu dillendiriyoruz, bize bunu bir kez daha gösterme fırsatı verecek'' ifadesini kullandı. -''Kazandığımız her maçta başkan da var, yöneticiler de var...''- Beşiktaş maçını kazanmaları durumunda galibiyeti kime armağan edeceği sorusuna Kocaman, şöyle yanıt verdi: ''Umarım kazanırız, inşallah kazanacağız da, bu güce sahibiz. 3 Temmuz'dan beri sıkıntılı günler yaşıyoruz. Ama bir gerçeği gördük ki, kulübüne çok bağlı, çok seven bir taraftar grubumuz var. Bizi ayakta diri tutan en önemli ekip Fenerbahçe kitlesi. Çok büyük bir tutkuyla bağlılar takıma. Kazandığımız her maç, sadece Beşiktaş maçı değil, bunun içinde başkan da var, yöneticilerimiz de var, ben de varım, kardeşim de var herkes var. Umarım kazanırız, kazandıktan sonra paylaşmak ve armağan etmek çok kolay. Ama kazanmak çok zor. Benim önce dileğim kazanmak.'' -''Geçen sezon çok gol atmak çok puan getirmemiş''- Aykut Kocaman, bu sezon 7 haftalık süreçte gelinen durumla ilgili bir soru üzerine, geçen sezonki ilk 7 haftadaki verileri hatırlatarak, geçen sezon aynı sayıda maçta 13 puan topladıklarını belirterek, ''Çok gol atmak çok puan getirmemiş. Ama az gol yemek çok puan getirmiş. Temel parametre olarak bu öne çıkıyor gibi görünüyor'' dedi. Takım savunmasının önemli olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Bir eşleştirme gibi düşünülmesini istemiyorum ama, geçen sene çok daha tecrübeli bir takım vardı. Bu seneki kadro yapısına bakıldığında bu anlamdaki tecrübesi eksik olabilir. Ama artan bir şeyimiz var ki Samsunspor maçında da öne çıkan duygulardan birisiydi. Bizim için şu ara en önemli, korumak istediğim, takım savunması. Hem mental olarak hem de sahaya yansıması olarak daha iyi duruma gidiyoruz'' diye konuştu. -''En önemli dileğim gol yeme açısından aynı yüzdeyle devam etmek''- Aykut Kocaman, ligin 34 maçlık bölümünün kalan 10 haftalık bölümünde gol yeme açısından, ilk 7 maçtaki yüzdeyle devam etmeyi dilediğini ifade etti. ''Kalan 10 maçta en önemli isteğim, dileğim gol yeme açısından bu yüzdeyle devam etmemiz. Bunu sürdürdüğümüz zaman, 34 maçtaki periyota yansıtabilirsek bir numaralı favoriyiz diyordum. Bu düşüncemi daha net seslendirebilirim'' diyen Kocaman, gol pozisyonu konusunda geçen sezonun ikinci yarısındaki ortalamalara yakın olduklarına değinerek, ''Esas olan pozisyonlara girmek. Son 2 haftadır artmaya başladı. Şimdi bunları biraz daha değerlendirme konusunda yüzdemizi artırmamız lazım'' dedi. Fenerbahçe'nin bu sezon duran topları çok iyi kullanamadığı ifade edilerek, takımdan giden Lugano'nun dönen toplardaki becerisinin hatırlatılması üzerine Kocaman, ''Lugano kesinlikle bu konuda dünyadaki en becerili oyunculardan birisi. Eksikliğini hissetmeyeceğimizi söylemek fazla iyimserlik olur. Fenerbahçe, Alex bu takıma geldiğinde bu yana özellikle Luciano, Nobre, Önder, Selçuk, Van Hooijdonk'un olduğu dönemde bütün takımlara hakimiyet kurmuştu. Şu anda genel futbolcu yapısıyla Alex hala olmasına rağmen, duran toplar konusunda yüksek beceriye sahip olmadığımız bir gerçek. Bu içten gelen bir şeydir. Benim oynadığım dönemde de Kemalettin çok iyiydi bu konuda'' diye konuştu. Forvet sıkıntısı çekip çekmediği sorulan Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Bu tarafa doğru bir yönlendirme var. Gol yollarında Fenerbahçe'nin büyük bir problemi var gibi görünüyor. 20 gol olmasını ben de isterdim. Forvet oyuncularından sıkıntım var demek durumunda değilim. Tek amacımız hep rakipten bir fazlasını atabilecek durumda olmak'' dedi. Kocaman, devre arasında bir forvet transferi düşünüp düşünmediği sorusuna ise ''Çalışmalar sadece forvet için değil. Çok ekstra bir durum söz konusu olacaksa her pozisyon için. Gol atamadığımızda bu taraf ortaya çıkarılıyor. Tabi bu sezona yayılırsa doğal olarak Fenerbahçe nasıl daha iyi çözüm bulabiliriz diye düşünecektir'' yanıtını verdi. -''Ters bir durum olmazsa Volkan kalede olacak''- Aykut Kocaman, bugün riske etmemek için takımdan ayrı çalışan kaleci Volkan Demirel'in maça kadar bir sorun yaşanmaması durumunda derbide forma giyebileceğini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Volkan Demirel ve Mehmet Topuz'un son durumlarıyla ilgili soruyu, ''Bugün ikisi de antrenmana çıktı. Volkan'ın risk almasını istemiyorum. Risk almadan kendi programı doğrultusunda çalışacak. Eğer kendi çalışmasını yaparken problem olmazsa oynayacak durumda olacak. Ters bir durum olmazsa kalede olacak'' diye yanıtladı.