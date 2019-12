-Kocaman: Beraberlik istenmeyen sonuçtu İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinde iki takımın da ortaya koyduğu mücadelede kazanabileceklerini ifade ederek, ''Beraberlik istenmeyen sonuçtu. Sanki doğrusu biraz daha beraberliğin öne çıktığı maç olarak görünüyor'' dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirip, soruları yanıtlayan Kocaman, ''Fenerbahçe için 2 puan kaybetti diyebilir miyiz?'' şeklindeki soruya, ''3 puan için geldik. Ama bütün maç düşünüldüğü zaman her iki takım da galibiyete yakındı. Beraberlik istenmeyen sonuçtu. Sanki doğrusu biraz daha beraberliğin öne çıktığı maç olarak görünüyor'' yanıtını verdi. Derbinin, seyredenler için taraflı tarafsız son derece güzel geçtiğini kaydeden Kocaman, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: ''Maça her iki takım da yüksek kazanma arzusuyla başladı. Bu bütün maça yansıdı. Maçın hemen başında Beşiktaş gol buldu. Kendi sahasında oynayan takım için avantaj görülebilir bu. Sonrasında kontrolü elimize aldık, ilk yarının sonuna kadar son anı dahil olmak üzere pek çok pozisyona girdik, ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elimize almamız en önemli şeydi. Soyunma odasına uyarılarla girmemize rağmen, pek düşündüğümüz gibi olmadı. Beşiktaş daha çok üzerimize geldi. Kontrolü bir andan sonra aldık beraberliği sağladık, sonra maç tekrar Beşiktaş'a döndü 2-1 oldu. Takımımız bir şekilde geriye döndü ve 2-2'yi elde ettik. Her iki takım adına da maçın geldiği ve gittiği bir karşılaşma oldu. İki takım için de söke söke aldığı birer puan olarak değerlendirebiliriz'' -Caner'i neden oyundan aldı- Maçın ikinci yarısındaki Caner-Stoch değişikliğinin sorulması üzerine Kocaman, ''Oyuncu değişikliğindeki genel durumlardan birisi şuydu; Maç içindeki stratejimiz anlayışımız, oyunu daha fazla kenarlarda oynamaktı. Kenardaki oyuncuları tercih etmemin temel nedeni buydu. Stoch ile ivmeleneceğimizi hesaplamıştım. Oyuna bütünüyle bakıldığı zaman değişikliklerde çok istediğim gibi olmadı'' diye konuştu. -''En büyük sıkıntımız yediğimiz gollerdi''- Kocaman, derbi mücadelesinde en büyük sıkıntılarının yedikleri goller olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Beşiktaş karşısında yedikleri 2 golle ilgili olarak ''Bugün de en büyük sıkıntımız yediğimiz gollerdi. İlk gol olağanüstü bir goldü. Maçta verdiğimiz pozisyon sayısı fazlaydı, ikinci golü engelleyebilirdik, kontrolümüzde olan bir şeydi'' değerlendirmesini yaptı. -''Yasaklayarak sorunlar çözülmüyor, büyüyor''- Derbi öncesi, Fenerbahçeli taraftarların stada alınıp alınmaması konusunda yaşanan belirsizlik ve bu konuyla ilgili düşüncesi sorulan Kocaman, ''Olayın içeriğiyle ilgili çok fazla fikir sahibi değilim. Bu oyun seyirciyle güzel. Rekabet içindeki seyirciyle daha güzel. Genel tarzımız, yasaklayarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yasaklayarak sorunlar çözülmüyor, sorunlar büyüyor'' şeklinde konuşurken, maçın başında Fenerbahçeli taraftarların stada girmeleriyle yaşanan gerginlik konusunda da, ''Maçın başındaki gerginlikte, Fenerbahçe taraftarının girişiyle ilgili problem olduğunu biliyorduk. Nasıl oldu bilgi sahibi değilim. Yaratacağı bir takım tehlikeler vardı ama bunları anında değil, olaylar olmadan önce çözmeye, anlamlandırmaya çalışmak doğru'' ifadelerini kullandı.