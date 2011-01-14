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Spor

KOCAMAN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI MALATYA (A.A)

14 Ocak 2011 01:03

-KOCAMAN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI MALATYA (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısına çıkmadı. Maçın ardından odasına kapanan Kocaman, yayıncı kuruluşa da demeç vermedi.Yaklaşık 45 dakika kimseyi içeri almadan odasında bekleyen sarı lacivertli ekibin teknik direktörü, dışarı çıkınca basın mensuplarının istifa edip etmediği yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. Stat önünde bekleyen takım otobüsü, Kocaman'ın binmesiyle stattan ayrıldı. -MALATYA'DA BAYRAM HAVASI- Öte yandan, Yeni Malatyaspor'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak sevinç yumağı oluşturdular. Taraftarların ''En Büyük Malatya'' tezahüratına futbolcular da eşlik etti. Maçın ardından bazı taraftarlar araçlarıyla şehir turu attı. -NOTLAR- 63. dakikada oyundan alınan ve maçta kendi kalesine gol atan Okan, doğrudan soyunma odasına gitti.  Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, maçın ikinci yarısında oyuna aldığı Özer, Dos Santos ve Uğur Boral, yenilgiyi engelleyemedi. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası (C) grubundaki ilk galibiyetini aldı. Malatya ekibi, kupadaki ilk maçında Bucaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

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