-KOCAMAN: ALEX SON DÖNEME DAMGA VURMUŞ BİR OYUNCU KONYA (A.A) - 18.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alex'in son döneme damga vurmuş önemli oyunculardan olduğunu belirtti. Aykut Kocaman, Konyaspor'la yaptıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son Gençlerbirliği maçıyla milli maç arası öncesi iyi bir kapanış yaptıklarını, aralardan sonra açılışların risk unsuru taşıdığını söyledi. Ara nedeniyle kafalarında soru işaretleri olduğunu ifade eden Kocaman, ''Arayı doğrusunu söylemek gerekirse beklediğimizden daha olumsuz geçirdik. Rakibimiz de olumsuz gidişatını değiştirmek istiyordu. Bu duygu ve düşünceler de maçın sertlik derecesini artırıyordu. Bu sahadaki sertlik değil, seviye olarak sertlik, yanlış anlaşılabilir'' dedi. Maçın bu şekilde başladığını, ilk golü bulduktan sonra farkı artırabileceklerini ama Konyaspor'un hemen cevap verdiğini ifade eden Kocaman, ikinci yarı biraz daha hızlı, istekli, ayakları yere basan ve neticeye giden oyun oynadıklarını bildirdi. Hakemi eleştiren Kocaman, orta hakemin maçın görüntülerini yeniden izlemesi gerektiğini belirterek, hem lehlerine hem de aleyhlerine yanlış kararlar verildiğini ileri sürdü. Kocaman, Özer'in durumuyla ilgili soru üzerine, ''Özer'in aynı yerde sıkıntısı var, kırık mı çatlak mı isimlendirmeyelim. Spor sağlığı, oynama sağlığı sıkıntılı gözüküyor. Umarım yanılırız, şu an net bir şey söyleyemem'' dedi. Alex'in yokluğunda takımın daha hızlı oynadığıyla ilgili soruyu da Kocaman, ''Birinci ve öncelikli durum Alex'in tekrar sağlığını kazanması. Önemli olan bu. Hiçbir oyuncuya takımı hızlı veya yavaş oynatıyor diye ön yargıyla bakmıyorum. Alex bu takımın önemli oyuncularından. Son döneme damgasını vurmuş değerli oyuncularımızdan. Bu tartışmaları bir tarafa bırakalım'' diye yanıtladı.