-KOCAMAN: ALDIĞIMIZ 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi iyi mücadele eden bir takım karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, bu akşamın en önemli olayının 3 puan almaları olduğunu vurgulayarak, ''İlk yarının sonuna doğru giderken puan kaybımız fazla olmuştu. Son 3 maçla beraber Fenerbahçe'nin ortalamasını daha da yükseltmek istiyoruz'' dedi. Karşılaşmada ilk 10-15 dakika hariç son derece istekli, zaman zaman da futbol kalitesi yüksek performans ortaya koyduklarını anlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Rakibimiz son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik almış. Oturmuş bir kadro ve yüksek bir özgüvenle karşımıza çıktılar. Çok iyi, çok diri ne yaptığını bilen bir takım. Bu özgüvenle ilk 15 dakikalık periyot sahaya yerleşimleri bizden daha iyiydi. Sonra bu oyuna aynı oyunla karşılık verdik ve golü bulduk. Golden sonra da etkili olduk.'' Aykut Kocaman, geçen hafta taraftarların tepki gösterdiği Cristian'ın bu akşamki performansından övgüyle söz etti. Brezilyalı futbolcunun çok iyi oynadığını ifade eden Kocaman, ''Cristian uzun zaman sonra esas futbolunu bugün gösterdi. Bu hepimiz için benim için de güzel bir durum. Devamını diliyorum'' dedi. Kocaman, son 4 maçtır arka arkaya goller atan Alex'in de son derece iyi gittiğini, Brezilyalı oyuncunun da böyle devam etmesinin en büyük temennisi olduğunu kaydetti. ''Savunmanın sol tarafında problem mi var'' şeklindeki soru üzerine Aykut Kocaman, ''Büyük fotoğrafa baktığımda, takım savunmasında problem var. Zaman zaman sağ, zaman zaman sol tarafta sıkıntı oluyor'' dedi. -HAKEM ÖZKAHYA'NIN ÜSLUBU- Aykut Kocaman, maçtan sonra oyuncularının maçın hakemi Halis Özkahya'nın üslubundan şikayetçi olduklarını söyledi. Soyunma odasında birkaç oyuncusundan hakemin üslubuyla ilgili şeyler duyduğunu anlatan Kocaman, ''İçerde birkaç oyuncudan duydum. Halis hoca çok genç. Oyuncular üzerinde otorite, oyunculara hakarete varan davranış ve tavırlarla olmaz, verilen kararların doğruluğuyla olur. Halis hoca bu konuda oyunculardan ve bizlerden gelen tepkileri dikkate alırsa faydalı olacağını düşünüyorum. Oyuncular üslubunun itici, hakaret vari olduğunu söyledi'' diye konuştu. Aykut Kocaman, takımda ikinci penaltıcılarının Niang olduğunu da sözlerine ekledi.