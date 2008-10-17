Kocaman: "Şanslar eşit"



Fortis Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekilirken, Ankaraspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "İlk ikide yer almak istiyoruz" dedi.



B Grubu'nda mücadele edecek olan Ankasporun rakipleri Galatasaray, Altay, Kayserispor ve Malatyaspor oldu.



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kurayı değerlendirirken, fikstür avantajlarının kendilerinde olduğunu belirterek, "Özellikle gruptaki üç takım birbirine denk gibi gözüküyor. Şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Fikstür ve maçların sezon programı bizim açımızdan umutlarımızı arttırıyor. Kupada hedefi olan bir takımız. İlk olarak ilk ikide yer olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Fortis Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan Ankaraspor ilk maçını Malatyaspor ile deplasmanda oynuyor.