T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaman: "Şanslar eşit"

Fortis Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekilirken, Ankaraspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "İlk ikide yer almak istiyoruz" dedi.

17 Ekim 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekilirken, Ankaraspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "İlk ikide yer almak istiyoruz" dedi.

B Grubu'nda mücadele edecek olan Ankasporun rakipleri Galatasaray, Altay, Kayserispor ve Malatyaspor oldu.

Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kurayı değerlendirirken, fikstür avantajlarının kendilerinde olduğunu belirterek, "Özellikle gruptaki üç takım birbirine denk gibi gözüküyor. Şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Fikstür ve maçların sezon programı bizim açımızdan umutlarımızı arttırıyor. Kupada hedefi olan bir takımız. İlk olarak ilk ikide yer olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fortis Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan Ankaraspor ilk maçını Malatyaspor ile deplasmanda oynuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24