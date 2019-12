-KOCAMAN: "ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudunu taşıdıkları son hafta maçına, daha önce iki kez son haftada kaybettikleri şampiyonlukları değil, kazanacakları şampiyonluğu düşünerek hazırlanacaklarını ifade etti. Ankaragücü'nü 6-0'lık farklı bir skorla yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, takımının son hafta stresi yaşayıp yaşamayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Her insan ayrı bir dünya. Özellikle oyuncular, çok yetenekli zengin şöhretli insanlar. Bu insanların dünyası sıradan insanlara göre biraz daha farklı. Ruh hallerinin nasıl olacağı konusunda o gün maça çıkarken birtakım şeyleri biliriz, ama bilinmezler çok daha fazla olacaktır. Maça hazırlanırken 2 defa kaybettiğimiz şampiyonluğu değil önümüzdeki kazanacağımız şampiyonluğu düşünerek hazırlanacağız. Hayatın makarası geriye doğru sarmıyor. Fenerbahçe gerekli dersleri çıkarmıştır. Önümüzde çok güzel bir gelecek var. İyi oynuyoruz. Kazanacaklarımızı düşünmek daha mantıklı ve doğru geliyor. Bütün haftayı bu şekilde geçireceğiz.'' Ligde bazı maçlarda olduğu gibi önde götürülen mücadelelerde sürenin bir türlü geçmediğini kaydeden Kocaman, ''Geride olduğunuz maçta da dakikalar sular seller gibi akar. Bu sene lig hem bizim, hem rakibimiz için böyle geçti. Arkada olan için zaman sular seller gibi akıyor. Önde olan için maçlar gittikçe kısaldıkça, uzuyor. Sorunsuz bir şekilde Sivas'a gidip bütün bilgimiz ve yeteneğimizle sahadan galip ayrılmayı başarırız umarım. Çok uzun bir maraton içine pek çok şey sığdırılıyor'' ifadelerini kullandı. Ankaragücü maçında 5 gol atan Alex ile ilgili soruya Kocaman, ''Takımımızın gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından birisi. En önemli şeylerden birisi bu. Takımımıza büyük hizmetler sundu, sunmaya da devam ediyor. Bu 5 golden sonra şahsım adıma Fenerbahçeliler adına tebrik ediyorum'' diye konuştu. 1995-1996 sezonunda futbolculuğu döneminde Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maç sonunda yaptığı açıklaması hatırlatılarak, ''Trabzonspor ile ilgili yine tarihe geçecek bir açıklamanız olacak mı?'' yönündeki soruya özetle, ''Aklımda olmayan şeylerdi, anlık şeylerdi, içimden gelenlerdi. Söylediklerim ve sonra yaşadıklarımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Her zaman gururla taşıdım. 32 hafta önde olan Trabzonsporlu futbolcuların yerinde biz olabilirdik. Söylemeye çalıştığım buydu. Yarışan emek harcayan ter döken her grup kaybetse dahi takdir edilmeli ve övgüler bence eksik edilmemeli. Biz 2. olursak bizim için Trabzonspor 2. olursa Trabzonspor için aynı şey geçerli. Umarım ve dilerim ilerleyen yıllarda kaybedenin de kazanan kadar övgü aldığı spor ortamı olur. Kaybedenin yok sayıldığı dönem içinde gelişme de çok kolay olmuyor. Bu yarışma için hem Trabzonspor'a, hem Fenerbahçe'ye bence Türk sporunun da teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum.'' Yobo, Uğur ve Semih'in sözleşmeleriyle ilgili olarak da Kocaman, henüz bir anlaşma olmadığını kaydetti. -''ANKARAGÜCÜ MAÇI ÇOK BÜYÜK ENGEL GÖZÜKÜYORDU''- Aykut Kocaman, Ligtv'ye yaptığı açıklamada ise Ankaragücü maçının kendileri için çok büyük engel olarak gözüktüğünü belirterek, ''Sadece saha içindeki yüksek yeterlilikleri değil, aynı zamanda saha dışına taşan olaylarla engel teşkil ediyordu'' dedi. Kocaman, maçı çok istediklerini ve bunu sahaya net bir şekilde yansıttıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Karşımızda penaltı golüne kadar iyi savunma yapan rakip vardı. Atacağımız gol istekli halimizi kaliteli hale getirecekti. İkinci gol Ankaragücü'nün direncini yitirmesine neden oldu. İkinci yarıdan sonra Sivasspor maçı herkesin temel düşüncesiydi. İkinci yarı bu şekilde geçti. Bu galibiyet büyük moral oldu. Ligin sonuna geldik. Umarım bütün Fenerbahçelilere sevinci yaşatırız.'' Sivasspor maçı konusundaki soru üzerine başarılı teknik adam, ''Bir haftalık süreyi zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirip, çok yüksek konsantrasyonla çıkmayı istiyoruz. Ayrıca sağlam bir şekilde çıkmayı arzuluyoruz. Kazanmak için spor ve futbol adına her türlü gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Takımın organize hali bizi umutlandırıyor'' diye konuştu. Ankaragücü karşısında 5 gol atan Alex konusundaki soruyu ise Kocaman, ''Bu tip maçlarda penaltı ne kadar kolay gözükse de daha zordur. Kaliteli vuruşlar yaptı. En önemlisi maça damga vuran son golü oldu'' diye yanıtladı.