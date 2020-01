-Kocaman: "Mutlaka kazanmak zorundaydık'' İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında mutlak kazanmak zorunda olduklarını ve istedikleri sonucu elde ettiklerini ifade etti. Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genel olarak maçlarda oyun ve oyunla beraber gelen sonucu düşündüğünü ancak bugünün bir istisna olduğunu kaydederek, ''Buraya gelen taraftarımızla birlikte mutlak ve mutlak kazanmak zorundaydık, bunu başardık'' diye konuştu. Gökhan Gönül'ün, Trabzonsporlu futbolcu Aykut Akgün'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonda, maçın hakemine kendisine yapılan faul için kart göstermesine gerek olmadığını söylemesiyle ilgili soru üzerine Kocaman, ''Böyle bir şey doğruysa ve Gökhan Gönül doğruyu söylediyse Gökhan'ı kutlarım. Haksız bir şekilde kimsenin kafasının üstüne basarak ya da oyun içindeki bilinçli olarak birtakım yollara saparak haksız puan istemeyiz. Gökhan Gönül içten söylediyse kutlarım. Hakemin takdiri'' şeklinde ifadeler kullandı. Aykut Kocaman, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, hakemin takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandığını ve Fenerbahçe'nin korkak oynadığını ifade ettiği kaydedilerek yöneltilen soru üzerine, ''Yanıtlamayacağım. Yanıtlamaya gerek yok'' dedi. Kocaman, golden sonra yedek kulübesi önündeki sevinç gösterisinin daha önceden planlanıp planlanmadığı sorusuna, ''Maçtan evvel düşünüp de yapılan şeyler suni şeylerdir. Böyle bir şeyi konuşmadık. Doğal olan böylesi, oyuncuların içlerinde hissetmeleri. Takımdaşlık görüntüsü orta koydular. Umarım diğer haftalarda devam ettirirler'' şeklinde yanıt verdi. Aykut Kocaman, uzun zamandır böylesine gerilim taşıyan bir maç görmediğini ve geçen sezon kazandıkları şampiyonluğu tekrar almaya mecbur bırakıldıklarını dile getirdi. Kocaman, yayıncı kuruluştaki açıklamalarında, ''Maalesef geçen sezon aldığımız şampiyonluğu bu sezon tekrar elde etmek zorundayız. Böyle bir şeye muhtaç edildik. Kim yaptıysa bilmiyorum, ama buna itildik'' ifadelerini kullandı. Kaptan Alex de Souza da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta üstün oynadıklarını, rakibe fazla pozisyon vermediklerini söyledi. Öte yandan maçta sakatlanan Selçuk Şahin'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Emre Belözoğlu'nun ise sağ ayak bileğinde şişlik oluştuğu, durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi. -Güneş: Olumlu bir futbol ortaya koyduk- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında olumlu bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Şenol Güneş, maç öncesi oluşan gergin atmosfer ve her türlü olumsuzluğa karşın saha içinde kendilerinin olumlu mücadele sergilediklerini aktararak, ''Etkilenmeden futbol oynamaya çalıştık. Biz golü atamadık, rakibimiz ise attı. 10 kişi kalınca da oyuncularım gayretlerini sürdürdü. Maçın oyunuyla skorunun tam denk düştüğünü düşünmüyorum, ama futbol böyle bir oyun. Gol pozisyonlarımız vardı ve değerlendiremedik. Bugün Fenerbahçe kazandı'' dedi. Kazanmayı çok istediklerini ifade eden Güneş, ''Kaybedilen önemli bir 3 puan var. Rakibimiz olan bir ekibe karşı kaybetmiş olmamız da diğer yönü. Ancak maç sonunda oyuncularıma teşekkür ettim. Hiçbir olumsuzluğa yönelmeden maçlarını oynamaya çalıştılar. Fenerbahçe bugün kazanmayı bildi. Onları da tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin baskılı bir oyun sergilediği şeklindeki bir soru üzerine, bu görüşe katılmadığını vurgulayan Güneş, ''Bugün Fenerbahçe korkarak oynadı, biz de pozisyonlar bulduk. 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmaya dönüktük. Fenerbahçe skoru lehine kullandı ve kazandı. Kazanmış olmaları bize söyleyecek laf bırakmaz, ama bizim pozisyon sıkıntımız yoktu. Sadece golü bulamadık'' diye konuştu. Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da yine 10 kişi kalmalarını, ''tesadüf'' olarak yorumlayan Şenol Güneş, hakemlerin takdir haklarını kullanış biçiminden şikayet etti. İçinde bulunulan ortamda yanlışı bile söylemekten korktuklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, Aykut'un ikinci sarı kartını gördüğü pozisyonda 4. hakem Süleyman Abay'a, Gökhan Gönül'e temas olmadığını söylediğini belirtirken, ''Aynı pozisyona benzer Stoch da yaptı, birkaç kez Alex de yaptı. Bunlar tabii hakemin takdiri. Galatasaray maçında da 10 kişi kalmamız hakemin takdiriydi. Benim söyleyeceklerim ağır gelebilir. Türkiye zorlu bir dönemden geçiyor. Biz çok şampiyonluk kaybettik ama hoşgörülü olmaya çalıştık. Atılan pili, çakmağı söylemek için yanına gelen Tolga'ya niye kart gösteriyorsun? Mevkisini terk etmiş olabilir ama bir mağduriyetini aktarmaya çalışıyor'' şeklinde konuştu. -''Her takıma ihtiyaç var''- Fenerbahçe karşılaşmasına yönetim kurulu üyelerinin gelmemesi ve taraftarların izleyememesi konularındaki sorular üzerine Güneş, yaşanan gelişmelere göndermede bulunarak, şunları söyledi: ''Bunlar yanlış şeyler. Gelecekte acılar çekmek istemiyorsak, bugünkü acılara katlanmalıyız. Yöneticilerimiz gelmedi, taraftar gelemiyor. Geçmişten daha iyi durumlara gelmemiz gerekirken, geriliyoruz. Ama ben düzeleceğini düşünüyorum. Ezeli rekabetin, ebedi dostluğun olumsuzluğa dönmesi, iyi yolda gidilmediğinin göstergesi. Bugünkü konular, bu iki kulüple ilgili değil. Yanlış yapanı söylemek lazım. Tek başına kaldığınızda mutlu olamazsınız. Her takıma ihtiyaç var. Zenginleştirmek gerekirken, fakirleştiriyoruz.''