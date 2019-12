-KOCAMAN: "İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK" İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eskişehirspor karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyet ve ortaya koydukları mücadeleyle, ligin son 7 haftalık bölümüne iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, beraberlikler aldıkları Galatasaray ve Bursaspor maçlarının ardından kalan 7 haftada alabilecekleri en yüksek puanı almak amacıyla başladıkları mücadelenin iyi bir başlangıç olduğunu anlatarak, maçla ilgili özetle şunları kaydetti: ''Gaziantepspor maçını da buna eklemek lazım. Kalan maçları isteyen bir takım olarak başladı takımımız. Bu yıla has şeylerden bir tanesi kolay pozisyona girip kolay atıyoruz, buna yakın şekilde gol pozisyonu veriyoruz. Daha da önemlisi rakiplerimizin buldukları pozisyonları değerlendirme oranı yüksek oluyor. İkinci yarı tatsız bir sürprizle başladı. Her iki takım da 10'ar kişiyle başladı. Maçın biraz havasını da kaçırdı gibi bu durum. Eskişehirspor'un golü gelene kadar her iki takım adına yavan bir oyun olmaya başladı. Yediğimiz golden sonra tekrar topu öne taşımaya başladık. Kalan maçlar öncesi biraz hızımızı artıracağına inanıyorum.'' Lugano'nun devre arasında gördüğü kırmızı kartla ilgili yorumunda ise Fenerbahçe Teknik Direktörü, şunları söyledi: ''Maçtan sonra Lugano'yu görmedim. Devre arası soğuk bir duş oldu. Tam maçla ilgili konuşurken soyunma odasına haber geldi. Maçtan sonra görmedim, neler yaptığını açıkçası bilmiyorum. Bilmediğim konuda yorum yapmak istemiyorum. Hiçbir oyuncumun kolay kolay ihraç edilmesini isteyen birisi değilim. İhraç edilmemeliydi, tecrübeli bir oyuncu dikkat etmeliydi.'' Bilica'ya seyircinin gösterdiği tepkinin yerinde olmadığını ifade ederek taraftara seslenen Kocaman, şöyle konuştu: ''Taraftarımız en büyük desteğimiz, gücümüz. Bunu abartı yapmadan söylüyorum. Bu oyuncular formamızı giydikleri sürece, dünyanın en iyi oyuncuları diye bakmamız lazım. Hataları tamir edeceğimiz yer saha olmamalı. Fenerbahçe taraftarı sağduyusu yüksek bir taraftar. Umarım benim ve pek çok insanın da göstereceği ortak duygu ve düşünceye katılacaklarını düşünüyorum. Zor şeylerden birisini yaşadı. Ama hangimiz hata yapmıyoruz.'' Kocaman, Emre'nin sağ arka adalesinde kas yırtığı olduğunun söylendiğini, henüz durumunun tam olarak net olmadığını bildirdi. Emre'nin yapılan ilk kontrolünde yırtık tespit edildiği ve tedavisine statta soyunma odasında başlandığı öğrenildi. -GÖKHAN: ''İNŞALLAH BENİM İÇİN BİR KIRILMA NOKTASI OLMUŞTUR''- Eskişehirspor karşısında verdiği gol pası ve attığı golle önemli bir performans ortaya koyan Gökhan Gönül, bu futbolunu devam ettirmeyi istediğini söyledi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenman yapamadan sadece bir çalışmasıyla Eskişehirspor maçında sahaya çıktığını anlatan Gökhan, ''Sanırım bu alışkınlık haline geldi. Daha önce de böyle maça çıkmıştım ve yine iyi bir oyun çıkarmıştım. Önemli değil, yeter ki Fenerbahçe kazansın, ben antrenmansız da maça çıkarım. Ayrıca benim için bir düşüş yaşadığım söyleniyordu. Böyle bir dönüş benim için iyi oldu. İnşallah bu performansımı devam ettiririm. İnşallah benim için bir kırılma noktası olmuştur'' diye konuştu. Ayrıca, son 2 haftada yaptıkları puan kayıplarının ardından Eskişehirspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini düşündüklerini anlatan Gökhan Gönül, ''Hem asist yaptığım, hem gol attığım, hem de kazandığımız için mutluyum'' ifadelerini kullandı.