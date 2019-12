-KOCAMAN: "HEDEFİMİZE KİLİTLENECEĞİZ" BERN (A.A) - 27.07.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Hedefimize kilitlenmiş olarak sahaya çıkacağız'' dedi. Kocaman, İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacakları Stade de Suisse'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmeler yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertli ekipte futbolcu olarak görev yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi'ni göremediğini, yarın 3. eleme turunda Young Boys ile yapacakları maçın, bu platformda bir teknik adam olarak yer alması adına önemli olduğunu belirten Kocaman, şöyle konuştu: ''İki ekip de geçen sezon şampiyonluğu son maçta yitirmeleri açısından benzerlik taşıyor. Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemde, futbol oynarken Şampiyonlar Ligi'ni göremeden, ayrılmıştım. Şimdi dünya futbol piyasasının bu önemli platformuna Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak adım atma olasılığım var. Bu da yarınki maçtan geçiyor. Bu amaçla yarın hedefimize kilitlenmiş olarak sahaya çıkacağız.'' Young Boys ile iki ayaklı bir maç oynayacaklarını kaydeden Kocaman, önemli olanan kendilerini İstanbul'a avantajlı bir şekilde götürecek skor olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: ''Rakibimiz 2 resmi maç oynadı. Biz henüz oynamadık. Oynadıkları iki maçı da defalarca izledik. Güç dengelerinin nasıl olacağını yarınki maç gösterecek. Umarım kendi zehrimizi rakibimize içirmeyi başarırız. Onlar kendi zehrini içirmeyi başarmaya çalışacak. Fizik gücü yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Gücümüzü sahaya yansıtmak konusunda ne kadar becerikli olacağımızı yarınki maçta göreceğiz.'' -''SENTETİK ÇİMİ PROBLEM OLARAK ÖNÜMÜZE KOYMAYACAĞIZ''- Kocaman, Stade de Suisse'nin zemininin sentetik çim olmasının bir problem teşkil edebileceğini, ancak bunu bir sorun olarak düşünmediklerini, üstesinden gelmeleri gerektiğini kaydetti. Rakiplerinin iki resmi maç oynaması nedeniyle fizik gücü olarak kendilerinden önde değerlendirilebileceğini anlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Sentetik çim problem teşkil edebilir, ama üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz. Bunu problem olarak önümüze koymayacağız. Rakibimiz 2 resmi maç oynadı, hazırlık anlamında bir adım önde görünüyor. Ancak hiçbir takım hiçbir zaman kendisini tamamen hazır görmez. Fizik olarak ilerleyen zamanda çok daha ilerde olacağımızı biliyorum. Bütün çalışmalarımız buna yönelik. Göreceli de olsa fizik gücü olarak avantajlı görülebilirler. Yüksek kalitemiz ve yüksek tekniğimizle üstesinden gelme yolunda beceri göstereceğimize inanıyorum.'' -''SAHAYA ÇIKAN HER 11 İDEAL KADRODUR''- Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, bu sezonun ilk hazırlık karşılaşmasına çıkarken futbolcularına söylediği, ''Fenerbahçe formasını giyip sahaya çıkan her 11 ideal kadrodur'' sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Eksiklerden şikayet etmenin anlamı yok. Bu dün de böyleydi, yarın ve bundan sonraki maçlarda da böyle olacak. Doğru eksiklikler var ve futbol olduğu sürece her takım için olacaktır. Bizim gibi büyük takımlar, bu eksikleri bir şekilde alt etmesini başarmalıdır. Başaramadığı zaman bunlardan şikayet etmenin bir anlamı yok. Yarınla ilgili elimizde son derece yetenekli, güçlü, tecrübeli, seçilmiş oyunculardan kurulu kadro var. Bugün ve yarın var olan oyuncularımızın turu geçmek için yeterli gayreti göstereceklerini düşünüyorum.'' Galatasaray ile oynadıkları Spor Toto Dostluk Kupası maçına çıkmanın kendisine büyük bir heyecan verdiğini söyleyen Kocaman, yarınki maçın ilk resmi maçı olması nedeniyle kendisine aynı duyguları yaşatacağını ifade etti. Yeni transferleri Dia'nın ilk 11'de bulunmayacağını, ilerleyen dakikalarda durumun ne olacağını bilemediğini bildiren Kocaman, ''Maç öncesi ne kadar senaryo yazarsak yazalım esas senaryo hakemin düdüğüyle oyuna girildiğinden itibaren başlıyor'' dedi.