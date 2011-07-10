-KOCAMAN: "BU OLAYLAR BİZİ ÇOĞALTIR" DÜZCE (A.A) - 10.07.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, binlerce taraftarın Düzce'deki kampa büyük bir aşkla gelerek, destek vermelerinin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde kamp yaptıkları Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ne kendilerine destek vermek için gelen taraftarların ayrılmasının ardından basınla sohbet toplantısı yapan Aykut Kocaman, Topuk Yaylası'na zor bir yolculuktan sonra ulaşıldığına dikkati çekerek, ''Bu kadar insanın bu kadar büyük bir aşkla gelmesi çok güzel. Bu yaşananlardan sonra böyle bir şeye hem onların hem de bizim ihtiyacımız vardı'' dedi. Kampta düzenlediği basın toplantısında yaşananları hiçbir Fenerbahçeli'nin hak etmediğini söylemeye çalıştığını vurgulayan Kocaman, ''Taraftarın bu desteği, hepimizi son derece duygulandırdı. Bu destekte lige büyük umutlarla başlamamızı sağlayacak, büyük bir ateşi yakacak bir hava vardı. Gelen, gelemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu. -''AKLA UYGUN TEPKİLER VE PROTESTOLAR OLDU''- Aykut Kocaman, taraftarların Topuk Yaylası'nda basına büyük tepki göstermesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Sizin olayınız, bizim isyanımızın içindeki noktalardan biri. Her meslek grubunun içinde iyiler, kötüler var'' ifadelerini kullandı. Basında da ön yargılı olanlar ve mesleğe ait duygular besleyenlerin olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: ''Pazar gününden beri yaşananlar ortada. 'Türk futbolunda temizlik' deniyor ya... Medya da kendine çeki düzen vermesi açısından değerlendirme yapmalı. Halkı oluşturan kitle, cahilinden en aydınına kadar geniş bir kitle. Buradan çıkan ses çoğu zaman akla uygun tepki ve protesto oluyor. Belki burada bulunan gazeteciler bunu hak etmiyor ama özellikle medyanın bu konuda olaya yaklaşımı, içinde yaşayanların içini acıttığı gibi dışarda yaşayanların tepkisini çekecek boyutta. Ancak fiziksel tepkinin, hiçbir zaman hiçbir yerde doğru davranış şekli olmadığını söylüyorum. Tepkiyi normal karşılıyorum, tepki anormal değil.'' -''EMENİKE VE SEZER'İN İDMANLARI BİRAZ FARKLI''- Aykut Kocaman, bir gazetecinin ''Emenike ve Sezer'i psikolojik olarak nasıl buldunuz?'' ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi: ''İstanbul'daki antrenmanları daha farklıydı, bu olaydan sonra gelip buradaki antrenmanları biraz daha farklıydı. Buradaki antrenmanlarda biraz yaşadıklarının izlerini taşıyor gibiydiler. Sanırım Shakhtar Donetsk maçıyla onlar da Fenerbahçe'nin formunun içine yerleşeceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken, tüm insanlar suçluluğu kanıtlanana kadar suçsuzdur. Özel bir takım şeyler yoksa herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Sezer, Emenike, başkanımız herkes için geçerli.'' Kocaman, bu olaylar kendilerini ligi ve Avrupa mücadelesinde etkilemeyeceğini belirterek, ''Bu olayların bizi etkilemeyeceğini, bizi çoğaltacağını düşünüyorum'' dedi. -''SAHADAKİ OYUNLARIN HEPSİ TERTEMİZ GÖRÜNÜYOR''- Kocaman, futbolda şike iddialarıyla ilgili soruşturmanın ilk günlerinde insanları demorolize eden tek yanlı bir bombardıman olduğunu ancak günler ilerledikçe bazı sapmalar yaşandığını söyledi. Bir spor gazetesinin kendilerini de rahatsız eden soruları sorarak, olayın başka yönlerini de gösterdiğini anlatan Aykut Kocaman, ''Ben ve futbolcularım, birkaç gündür biraz daha normale döndük. Çünkü, bu soruların artık sorulmamaya başlandığını gördük. Ben sahadaki görüntüyü aktarıyorum. Sahadaki oyunların hepsi A'dan Z'ye tertemiz görünüyor. Biraz daha rahatız'' ifadelerini kullandı. Geçen sezon teknik direktörlük için imza atarken Güiza ile ilgili soru sorulduğunda, ''Gerçeğin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu var'' dediğini hatırlatan Aykut Kocaman, ''Bu olayda da aynen doğanın yasası çıkacaktır. Gerçekler ortaya çıkacak daha da rahatlayacağız'' dedi. -''TAKIMI BİR ADIM DAHA YUKARIYA ÇIKARACAK''- Kocaman, kamptaki basın toplantısında taraftarlardan yasal platformlar içinde tepkilerini göstermelerini istediğini, bugün kampta çok güzel görüntüler yaşandığını söyledi. Aynı şeylerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Aykut Kocaman, şunları kaydetti: ''Haklı olduğumuz davada haksız duruma düşmemeliyiz. Bu ligde de geçerli. Saha içindeki hem organizasyonumuz hem yüksek inancımız ve bunun sahaya yansıması takımı bir adım daha yukarıya çıkaracak. Biz de taraftarın hiddetlenmesini, şiddete yönelmesini engellemek için taraftarın duygularını besleyen bir takım olarak sahada yer alacağız. (Diğer takımların taraftarlarının tepkileri karşısında) çabuk asabı bozulan oyuncularımız da bunun olmaması için kendileri çalışacak, biz de çalışacağız. Zaten haksızsak bu davada haksızlığımız ortaya çıkacak. Adaletin kararına boynumuzun kıldan ince olduğunu söyledik. Ancak bizi besleyen duygu haklı olduğumuz, sahada kendi gücümüzle kazandığımız inancı. Eğer gerçekten buna inanıyorsak dışardan gelecek yapay tepkilere kendi gücümüzde karşı koyacağız.'' -''TANMAN İLE GÖRÜŞTÜM''- Futbol Federasyonu ile ilgili söyleyeceklerini basın toplantısında söylediğini aktaran Kocaman, kendisine cevap veren federasyon yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman ile görüştüğünü, Tanman'ın 'Muz Cumhuriyeti'' ifadesini kullanmadığını söylediğini kaydetti. Sahaya çıkıp, maçları kazandıklarını dile getiren Kocaman, ''Aksi kanıtlanana kadar bu duygumuz devam edecek. Ben sahada net bir şekilde görmesem çok fazla konuşmazdım'' dedi. -KAMP DEĞERLENDİRMESİ- Aykut Kocaman, toplantıda yarın sona erecek kampı da değerlendirerek, çok ciddi sakatlıklarının olmadığını, sadece Niang'ın kampa sakat gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. Futbolcuların çok güzel antrenmanlar yaptığını anlatan Kocaman, ''Bu kadar sorunlar varken, bu kadar istekli antrenmanlar yapmaları, gelecek adına, olası tepkiler adına hem bana hem de bütün Fenerbahçelilere önemli şeylerden birini vaat ediyor'' dedi. Aykut Kocaman, bir soru üzerine, takımı hızlı oynatmayı düşündüğünü belirterek, ''1. etap geçiş dönemiydi, 2. etap iyi oldu. Yeni bir etap daha başlıyor. Şampiyon olmuş bir takım var. Bunun üzerine ne kadar koyabileceğimiz benim için de merak konusu. Gidişat üzerine ufak bir parça daha koyacağımızı gösteriyor. Çabuk, çok paslı oyun nihai hedef. O hedefe yürüyüş, çok canlı bir şekilde devam edecek'' şeklinde konuştu. Kampa katılan genç oyuncular Recep Niyaz, İlyas Yılmazer ve Mehmet Topçu'nun son derece yetenekli oyuncular olduğunu kaydeden Kocaman, ''1995 doğumlu Recep Niyaz'ı biraz öne çıkarmak lazım. Fenerbahçe'nin geleceği adına büyük umut vaat eden oyunculardan biri. Ama bundan sonra top onun ayağında. Esas olan (A) takımda kalmak ve oynamak. Yapabilirse, maç kazandırabilecek yetenekte bir oyuncu. Bu oyuncularla ilgili gidişata göre karar almak lazım'' ifadelerini kullandı. Kayserispor'a kiralık olarak verilen genç Okan konusunda düş kırıklığı yaşamadığını vurgulayan Aykut Kocaman, ''Şota iyi bir çalıştırıcı. Okan'ın Kayserispor'da yol alacağını ve Fenerbahçe'ye güçlü döneceğini düşünüyorum. Hasan ve Berk'i de kiralık vermek arzusundayız'' dedi.