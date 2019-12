-KOCAMAN: 3 PUANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bucaspor'u 5-2 yenerek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor dışındaki rakiplerinin puan yitirdiği haftada maça yüksek bir istekle başladıklarını ve hemen golü bulduklarını vurgulayarak, ''Sonra Kadıköy'deki maçlarda olduğu gibi akıcı bir oyunla, farklı bir skor oldu'' dedi. İkinci yarıda nispeten topun rakipte kalmaya başladığını anlatan Aykut Kocaman, ''Bu arada yemeden rahat edemediğimiz golü kalemizde gördük. Sonra tekrar kontrolü elimize aldık, farklı bir skor geldi. Attığımız gol kadar 3 puan almış olmanın tadının çıkarıyoruz, ama tribünler pek öyle gözükmedi'' diye konuştu. Maçlarda zaman zaman bazı oyuncuların oyundan düşmesiyle oyunda kontrollerini yitirdiklerini ifade eden Kocaman, Ankaragücü ve Gaziantepspor maçında böyle şeyler yaşadıklarını, takımın ofansif olarak düşündüklerinin çok üstünde gittiğini söyledi. -''(SAKATIM) DİYEN OYUNCUYA İNANMAK ZORUNDASINIZ''- Aykut Kocaman, Gaziantepspor maçında sakat olduğu için oynamayan Andre Santos'un Brezilya Milli Takımı'nda oynamasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: ''Bütün oyuncular için istediğim şey canla başla mücadele etmeleri. Bazen işler tutar, bazen işler iyi gitmeyebilir. Diğer taraftan eline kanıt olmadan böyle bir şey söylemek çok ağır. 'Sakatım' diyen oyuncuya inanmak zorundasınız.'' Ligde ilk kez ilk 11'de forma giyen Gökay'ın başarılı bir başlangıç yaptığını dile getiren Aykut Kocaman, ''Umarım böyle devam eder. Fenerbahçe'nin altyapısındaki, Fenerbahçe ruhunu yaşatacak oyuncuların önünü açması için çok önemli. Ancak bu kadar genç oyunculara güvenerek transfer planlaması yapmak yanıltıcı olur'' şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, taraftarların Andre Santos ve Cristian'a tepki göstermesiyle ilgili olarak ise taraftarların sahadaki oyuncuları teşvik edici olmaları gerektiğini, onların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu, taraftarın olumsuz tavrıyla hiçbir futbolcunun performansının artmayacağını söyledi. Bir soru üzerine, çok pozisyon vermelerinin kendisini rahatsız ettiğini kaydeden Kocaman, oyuncu yapıları çok uygun olduğu için kolay pozisyona girip, kolay gol attıklarını ve çok pozisyon verdiklerini, devre arasında takım savunması konusunda çalışacaklarını vurguladı. -BUCASPOR CEPHESİ- Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçına şok bir gol yiyerek başladıklarını ve rakibe çok boş alan bıraktıklarını söyledi. Aybaba, farklı yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardıklarını ifade ederek, ''(Rakibin kaliteli oyuncuları var ve rakibe yakın olun) dedik ama ilk yarıda bunları yapmadık. Rakibe çok boş alan bıraktık. İkinci yarı rakibi sıkıştırdık ve pozisyon bulduk ama atamadık. 3 pozisyonu da karşı karşıya kaçırdık'' ifadelerini kullandı. Takım olarak çok eksiklerinin bulunduğunu anlatan Aybaba, ''Devre arasına kadar 14-15 puan toplayıp devre arasında da iyi çalışarak, ikinci yarıya iyi şekilde girmek istiyoruz'' dedi. Mulemo ile Gökhan Gönül arasında ikinci yarıda yaşanan tartışmayla ilgili bir soruya Aybaba, ''Gökhan'a kırmızı kart göstermeliydi ama maalesef gösterilmedi'' diye yanıt verdi. -''SCHUSTER'E KATILIYORUM''- Aybaba, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in, rakiplerinin 1960'lı yılların futbolunu oynadığı yorumuna katıldığını söyledi.Bu konuyla ilgili bir soru üzerine Aybaba, ''Bazı takımlar oynuyor. Ona katılıyorum'' dedi. -ALİ: ''İLK YARIM SAAT KÖTÜ OYNADIK''- Bucaspor'un deneyimli futbolcusu Ali Güneş ise Fenerbahçe karşısında ilk yarım saat çok kötü oynadıklarını ve goller yediklerini söyledi. Kadıköy'de 3-0 geriye düştükten sonra toparlanmanın zor olduğunu belirten Ali, ''3-0 geriye düştükten sonra fazla bir beklentimiz olmadı. En azından hezimete uğramamak için mücadele ettik. İkinci yarıda biraz daha toparlandık, pozisyonlar da bulduk. Kaçırdığımız golleri atsaydık skor biraz daha farklı olabilirdi'' ifadelerini kullandı. -''FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDEDİR''- Ali, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepki göstermeleriyle ilgili bir soruya, ''Hoş bir şey değil. 4 sene emek verdiğim takımda ıslıklanmak iyi değil. Eğer yabancı bir futbolcu olsam tribünlere çağırırlardı. Türk futbolcu olunca duygusal yaklaşıyorlar. Burada 4 sene oynadım ve her zaman güzel anılarım oldu. Onlar ıslıklasa da Fenerbahçe her zaman kalbimdedir'' diye cevap verdi. Bucaspor'un savunma oyuncusu Ediz Sarıpınar ise maçın başında bu kadar kolay goller yememeleri gerektiğini vurgulayarak, ''Ligin sondan bir üst sırasındayız. Daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu işin sorumluları biziz. Takım olarak çok üzgünüz'' dedi.