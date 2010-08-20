-KOCAMAN: 2.MAÇTA TURA YAKIN OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM SELANİK (A.A) - 20.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 1-0 yenildikleri PAOK karşısında rövanş maçında turu geçeceklerine inandığını söyledi. Kocaman, maçtan sonra statta düzenlediği basın toplantısında, PAOK'un kendi sahasında yüksek seyirci desteğiyle baskılı başlayacağını düşündüklerini belirterek, ''Ancak maç böyle başlamadı. Maçın başında kanatlarındaki boşlukları Gökhan Gönül-Mehmet Topuz ve Andre Santos-Caner ile iyi kullanarak oyunu dengeledik. Ancak Vierinha'nın müthiş bir vuruşla attığı golle dengeler değişti'' dedi. Golden sonra oyuncularının sinirlerinin bozulduğunu ve oyun dışına çıkmaya başladıklarını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: ''İlk yarı sıkıntılı geçti. İkinci yarıda yapmamız gereken basit şeyler vardı. Sakinleşmek, topun hızını arttırmak ve ön tarafta küçük bir oyuncu değişikliği ile topu biraz daha ileride tutmak. Bu düşünce bizi kırmızı kart gelene kadar oyuna ortak etti. Kırmızı karttan sonra 15 dakikalık periyotta baskıyı arttırmayı beklerken, bocaladık. Rakibin tamamen geriye doğru çekilmesi, daha yüksek mücadeleyle oynamasıyla bizim topu kanatlara taşımak ve hızlandırmak arzusu 10-15 dakikada gerçekleşmedi. Daha sonra baskımızı arttırdık. Son 10-15 dakikada rakibimizin de dengesinin bozulmasıyla topun hakimiyetini sağladık, fakat etkili ataklar üretemedik. İki takım için de tur ikinci maça kaldı.'' Aykut Kocaman, 1-0'lık skorun tek farklı skorlar içinde en iyisi olduğunu belirterek, ''Yükselen bir grafiğimiz var. Rövanş maçında biraz daha performansımız yükselecek. İkinci maçta tura yakın olacağımızı düşünüyorum. Rövanşta hem topa hakim olmada hem de oyunu hızlandırma konusunda bir üst sınıfa çıkacağımızı düşünüyorum. O zaman rakibin 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı savunmayı çözmek biraz daha kolaylaşır'' diye konuştu. -''NİANG İYİYDİ''- Aykut Kocaman, ikinci yarıda oyuna giren yeni transfer Mamadou Niang'ın ilk maçında iyi olduğunu söyledi. Niang'ın özellikle kırmızı karta kadar takımın performansını arttırdığını kaydeden Kocaman, ''Niang, bence iyiydi. Özellikle kırmızı kart gelene kadar olan periyotta topla rakip arasına biraz daha fazla sokulmaya başlamasıyla performansımızı biraz daha yukarıya taşıdı. Ama burada isimlerden önce ikinci yarıda değişen anlayışımız önemliydi. Niang da bu anlayışa biraz daha uygun olarak gözüktü'' şeklinde konuştu.