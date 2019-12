Kocaman: 11'e 11 iken maç 4-0 olurdu

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yaptıkları derbi maçta Ferrari'nin kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının tamamen sonucu belirlediğini söylemenin yanlış olduğunu belirterek, ''11'e 11 iken ilk yarıda maç 4-0 olurdu'' dedi.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, antrenman sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Kocaman, takımın durumuyla ilgili soruları yanıtladı.



Kocaman, ''Derbi 11'e 11 tamamlansaydı, Fenerbahçe kazanabilir miydi? Daha çok Ferrari'nin atılmasına endekslendiği şeklinde yorumlanıyor'' biçimindeki soruya şöyle yanıt verdi:



''Tabii ki oyundan atılmasının oyunun gidişatıyla mutlaka ilintisi oldu. Bunun tersini söylemek biraz fazla iyimserlik veya akılsızlık olur. Böyle bir şey demiyorum. Ama oraya gelene kadar da onlarca bizim lehimize şey vardı. 60. dakikadan sonra Ferrari'nin oyunda olmaması tabii ki lehimize olan bir şey. Young Boys maçlarında çok uzun süre 10 kişi oynadık. Futbolun doğasında olan bir şey, yapacak bir şey yok. 10 kişi kaldıktan sonra 2-2 idi durum. 10 kişilik kazanılmış, berabere bitmiş maçlar da var, rakip tarafından söylüyorum. Tamamen etken olduğunu söylüyorum ama tamamen bu demek yanlış. 11'e 11 iken ilk yarıda maç 4-0 olurdu.''





''Yakaladığımız form grafiğinden başka elde ettiğimiz bir şey yok"



Kocaman, Alex ile yeniden anlaşmaları ve Andre Santos ve Cristian'ın performanslarının yükselişi anlamında geri dönüşleriyle ilgili soruya verdiği yanıtta, şöyle konuştu:



''Bunlar kulübün uygulamaları, kulübün bu konudaki tasarrufunu öne çıkarmak daha doğru. Ortak verdiğimiz karardı. Bu oyuncuların hepsi çapı yüksek oyuncular. Takımın içine dönmüş olmaları, fiziksel ve zihinsel olarak hem kendileri hem bizim için kazanç. Esas olan bunu koruyabilmek. Henüz elde ettiğimiz bir şey yok, yakaladığımız güzel form grafiğinden başka. Sezon sonuna kadar bu form grafiğini koruyabilmek en büyük hedefimiz. Hem bu 3 oyuncu hem de diğer oyuncular için.''





"Baskı azalmadı azalmayacak da"



Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor karşısında alınan yenilgi sonrası istifayı ima ettiği hatırlatılarak yöneltilen ''Şu anda puan farkının azalmasıyla sizin ve takımınız üzerindeki baskı azaldı mı'' şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:



''Azalmadı, azalmayacak da. Fenerbahçe'deki baskı azalmaz. Azalmamalı da zaten, bu makamın özelliği bu. Puan farkının azalması baskıyı azaltmıyor. Tam tersi bir orantı da yaratabiliyor. Aksine baskıyı artırabiliyor. Fenerbahçe teknik direktörlüğü böyle bir yer. Buradaki baskı yaz ayında da oluyor. Devre arasında da oluyor, maç oynanırken de oynanmadan da oluyor. Burayı baskısız olarak düşünmemek lazım.''





Güiza'nın durumu



Güiza'nın son durumuyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Aykut Kocaman, ekibinin 6-8 aydır çalışan bir grup olduğunu, 1 haftalık bir çalışmanın ardından görev beklemesinin yanlış olacağını kaydetti.



İspanyol futbolcunun son iki antrenmanda son derece istekli çalıştığını, ancak bu isteğin ne kadar olacağının önemli olduğunu kaydeden Kocaman, şunları ifade etti:



''Güiza kendisiyle de konuştuğumuz gibi şunu biraz daha anlayabilse çok kolay olacak. 6-8 aydır çalışan bir futbolcu grubu var burada. Onu bir gerçekten özümsese işler biraz daha kolay olacak. Bir hafta 10 gün antrenman yaptım, artık hazırım gibi düşünüyor. Belki onda İspanya'da ya da Fenerbahçe'de önceki yıllarında böyle olmuş olabilir ama şunu bir anlayabilse antrenmanlarımı sıklaştırdığım sürece alternatiflerden birisi olabileceğini izleyebilse düşünse işi biraz daha kolaylaşacak, bizim de işimiz kolaylaşır gibi görünüyor. Antrenmanlara devam edecek, ben onu gözlemleyeceğim, yükseldiğini gördüğüm anda takımda ihtiyaç varsa o zaman yararlanmaya alışacağız. Her oyuncudan olduğu gibi.''



Bilica'nın daha çok yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında kaldığını anlatan Kocaman, Stoch'da bir hayal kırıklığı yaşamadığını anlatarak, ''Stoch ile ilgili hayal kırıklığım yok. Ancak takım sert ligde iyi gidiyor. Her oyuncudan faydalanma, her oyuncuyu kurtarma, koruma şansımız maalesef yok. Stoch ile ilgili hayal kırıklığım yok ama beklentilerim var. Yetenekli bir futbolcu, kuşkum yok. Türkiye Ligi sert bir lig. Buna uygun biraz daha bir eşik atlayabilirse bizim için önemli oyunculardan birisi olur'' şeklinde konuştu.





"Mehmet Topuz her yere layık"



Mehmet Topuz'un milli takımı hak ettiğini düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Kocaman, ''Her yere layık olduğunu düşünüyorum'' dedi.



Bu konuda polemik yaratmak istemediğini bildiren Kocaman, ''Mehmet Topuz'a ne kadar değer verdiğim, ne kadar değerli bulduğum uygulamalarımdan görünüyordur her halde. Her yere layık olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.





''En büyük transfer camianın takıma duyduğu güven"



Aykut Kocaman, transfer yapmamaları ile ilgili soruya verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:



''Transfere ihtiyacımız vardı. Çünkü bazı oyuncu tiplerimiz biraz takımın dışında görünüyordu. Ama çapı yüksek oyunculardı. Bunlar çapında bakmamız lazımdı. Tekrar takıma yüksek konsantrasyonla dönmüş olmaları transfer gibi oldu. Bugün değerlendirdiğimde, doğru karar diye görünüyor. Olumsuz sonuçlar gelseydi tam tersi söylenecekti. Sezonu bitirip yorum yapmak doğru olacak. En büyük transfer, bence camianın takıma duyduğu güvendir. Taraftarın verdiği enerji takıma bir adım daha attırıyor.''



Kocaman, fikstürün artık lehlerine dönüp dönmediği sorusuna verdiği yanıtta da ''Geçen sezon ikinci yarıda 11 maçı İstanbul'da oynayacaktık. 6 maç İstanbul dışındaydı, bunlardan birisi de hükmen kazanacağımız Ankaraspor maçıydı. Ancak son maçta şampiyonluğu yitirdik. Ancak kazandığınızda avantaja dönüyor. Önümüzde küme düşmemek için can havliyle oynayacak takımlar var. Kağıt üstünde nispeten biraz daha zorluk derecesinin kolaylaştığı söylenebilir. Ancak bunu sizin nasıl değerlendireceğiniz önemli. İnşallah iyi değerlendiririz'' diye konuştu.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla görüşmelerin başladığını bildiren Kocaman, Semih, Uğur ve Yobo'nun da kalmasını istediğini belirtti.