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Spor

Kocaelispor'u bekleyen amatör küme tehlikesi

FIFA, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'a, Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü'ne olan 800 bin Euro'luk borcunu ödemesi için 13 Kasım'a kadar süre verdi

18 Ekim 2016 12:21

FIFA Disiplin Kurulu, geçmişte forma giyen Sırp futbolcular için Kızılyıldız kulübüne olan borcunu ödemeyen Kocaelispor'a 22 bin İsviçre Frankı para cezası verdi. Yeşil siyahlı kulüp, 13 Kasım tarihine kadar 800 bin Euro (2 milyon 720 bin TL) tutarındaki borcunu ödemediği taktirde 6 puanı silinecek.

Kulüp yönetimi, kendilerine bildirilen tarihte bu parayı yatırmazsa ikinci bir tarih verilecek. Bu tarihte de borç ödenmezse küme düşürülecek.

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz tarafından açıklanan bu gelişme yeşil siyahlı camiayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen taraftarlar 'Kocaelispor Yok Oluyor' başlıklı 'Hashtag' açarak, kentin ileri gelenlerinin kulübe sahip çıkmasını istedi.

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KocaelisporKızılyıldızFIFAamatör küme

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