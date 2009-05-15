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Spor

Kocaelispor'da erken revizyon

15 Mayıs 2009 16:01

Kocaelispor, 5 futbolcuyla anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan ve sezon sonuna kadar kiralanan futbolculardan Ergün Teber, Ergin Yücetaş, Fatih Akyel, Emrah Kiraz ve Maurice Ross ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Savunmanın sağında görev yapan ve 10 maçta forma giyen İskoç futbolcu Maurice Ross ile yarım sezonluk anlaşma yapılmış, Ergün Teber Gençlerbirliği, Emrah Kiraz Bursaspor, Fatih Akyel Kasımpaşa, Ergin Yücetaş ise Bozüyükspor'dan kiralanmıştı.

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