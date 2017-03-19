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Spor

Kocaelispor taraftarları arasında kavga çıktı; boğazından bıçaklanan bir kişi öldü!

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

19 Mart 2017 14:52

İzmit'te, Altay deplasmanına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında kavga çıktı. Boğazına bıçak saplanan 1 taraftar ölürken, 2 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, bu sabah Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşti. İzmir'deki Altay maçına gitmek için otobüslerin geldiği alanda toplanan Kocaelispor taraftarları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 27 yaşındaki Serhat Boz boğazından, Hakan Kaptan ile Orhan Ali Örçen ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı gören taraftarların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhat Boz öldü. Hafif yaralı 2 kişi de ayakta tedavinin ardından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmitAltayKocaelispor taraftarlarıDemokrasi MeydanıİzmirSerhat BozHakan KaptanOrhan Ali Örçen

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