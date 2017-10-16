Kocaelispor-Osmaniyespor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: İsmetpaşa

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erdem Altaş (xx), Zafer Gayretli (xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf (xx)- Fatih (xx), Kadir (xx), Murat (xx), Mert (xx) (Dk.86 Özgür), Ali (xx), Gökdeniz (xxx) (Dk.70 Burak Özbakır xx), Sefa (xx), Burak Süleyman (xx), Hamza (xx), İshak (xx)

OSMANİYESPOR: Ahmet (x)- Hüseyin (xx), Sergen (xx), Rıdvan (xx) (Dk.74 Ozan x), Tufan Deniz (xx), Emrah (xx), Emre (xx) (Dk.59 Burak xx), İlyas (xx), Soner (x) (Dk.31 Süleyman xx), Bilal (xx), Ahmet (xx)

GOLLER: Dk.45 Gökdeniz (Kocaelispor), Dk.46 Tufan Deniz (Osmaniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.31 Ahmet (Osmaniyespor)

SARI KART: Burak Özbakır (Kocaelispor), Süleyman (Osmaniyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor sahasında Osmaniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

7\'nci dakikada Ali\'nin ayağından kaçırdığı topu kapan Osmaniyesporlu Emre Aktaş kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı mutlak gol şansını değerlendiremedi.

26\'ncı dakikada Kocaelispor\'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Fatih\'in ceza sahası yayı dışına bıraktığı topla buluşan Gökdeniz\'in vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

31\'inci dakikada Osmaniyespor kalecisi kendi ceza sahası dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Osmaniyespor 10 kişi kaldı.

45\'inci dakikada Kocaelispor atağında Burak Süleyman\'ın pasıyla buluşan Gökdeniz\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

46\'ncı dakikada Tufan Deniz kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağalara gönderdi: 1-1.

53\'üncü dakikada Kocaelispor\'un sol kanattan geliştirdiği atakta Kadir\'in ortasında ceza sahası içinde İshak\'ın kafa vuruşunu kaleci Süleyman kurtardı.

73\'üncü dakikada Emrah\'ın pasıyla buluşan müsait durumdaki Rıdvan\'ın vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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