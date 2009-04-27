

Turkcell Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'da, teknik direktör Erhan Altın, ''Kocaelispor küme düşmeyecek, heyecanını hep bir sonraki haftaya taşıyacak'' dedi. Altın, yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında elde edilen galibiyetin mutluluk verici olduğunu söyledi.



Kümede kalma umutlarını devam ettirebilmek için Antalyaspor'u yenmek zorunda olduklarını, aksi bir sonucun umutlarını yitirmelerine, pes etmelerine neden olacağını ifade eden Altın, maçtan galibiyetle ayrılarak, umutlarını sonraki haftalara taşıdıklarını dile getirdi.



Futbol kalitesi bakımından bir şey söyleyemeyeceğini, ancak futbolcularının üstün performansı, maçı kazanma istek ve arzularının mutluluk verici olduğunu dile getiren Altın, şöyle konuştu:



''Artık önümüzdeki haftaya bakıyoruz. Kocaelispor küme düşmeyecek, heyecanını hep bir sonraki haftaya taşıyacak. Tüm ekibim, futbolcular ve yönetim Kocaelispor'u küme düşürmeme çabası içinde. Konyaspor da aynı potada, o da düşme sınırına yakın. Kaybedecek bir şeyimiz yok, bu maçı da kazanmak zorundayız. Yenilirsek işimiz biter, sahaya bunun bilinciyle çıkacağız.''



Futbolcularının, Turkcell Süper Lig'de kalabilmek için özveriyle mücadele ettiğini belirten Altın, ''Futbolcularımın Kocaelispor sevgisi, ligde çabası göz ardı edilmesin. Taner ameliyat oldu, 2 hafta sonra takımdaki yerini aldı, ameliyatın ardından Denizlispor maçında bile oynamak istediğini söyledi. Kaleci Serdar elinden sakatlandı, o halde oynamaya çalıştı. Serdar Topraktepe'nin babası vefat etti, takımla olamamanın üzüntüsünü yaşadı. Benim çocuklarımda bu hırs, azim var. Bu Kocaelispor için çok özel bir durumdur'' diye konuştu. Öte yandan, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak Körfez ekibinde, Nsumbu ve Adem'in kart cezalısı olduğu öğrenildi.