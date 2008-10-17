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Spor

Kocaelispor-Fenerbahçe 39. kez

Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'la Fenerbahçe, lig tarihinde 39. kez puan mücadelesi yapacak.

17 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'la Fenerbahçe, lig tarihinde 39. kez puan mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne dek ligde yapılan 38 karşılaşmanın 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Kocaelispor kazanırken, taraflar 12 maçta da eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı toplam 67 gole, Kocaelispor 29 golle karşılık verdi. İki takım arasında 2002-2003 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe deplasmanda 2-1, kendi evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Kocaeli'ndeki maçlar

Her iki ekip arasında Kocaeli'nde yapılan 19 maçta, taraflar birbirlerine karşı 7'şer galibiyet alırken, Körfez'de 5 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında ligdeki tüm yenilgilerini deplasmanda yaşadı.

İsmetpaşa Stadı'nda yapılan maçlarda Fenerbahçe 27, Kocaelispor ise 22 gol attı.

Bu arada Fenerbahçe, Kocaelispor'a karşı hem genel toplamda, hem de deplasmandaki son yenilgisini 27 Mart 1998 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.

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