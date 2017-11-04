Kocaelispor-Elaziz Belediyespor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

STAT: İsmetpaşa

HAKEMLER: Deniz Tonusluoğlu (xx), Gökhan Esen (xx), Adem Şahin (xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx)- Fatih (xx), Kadir (xxx), Murat (xxx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (xx), Burak Süleyman (xx) (Dk.46 Burak Özbakır xx), Hamza (xx), Gökdeniz (xxx) (Dk.84 Onur), İshak (xx) (Dk.46 Özgür xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xxx)- Fahri (xxx) (Dk.88 Muhammed), Abdullah (xxx), Muhammet Ali (xx) (Dk.90 Emre), Nihat (xxx), Doğancan (xx) (Dk.71 Adnan x), Furkan (xx), İsmail (xx), Volkan Çekiç (xx), Çağlayan (xx), Volkan Serim (xxx)

GOLLER: Dk.26 Gökdeniz (Kocaelispor), Dk.40 Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hamza, Ali, Burak Özbakır (Kocaelispor), Fahri, Çağatay (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor sahasında Elaziz Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Lösemi Haftası\'na dikkat çekmek için taraftarlara maske dağıtılırken, Kocaelisporlu futbolcular sahaya \'Birlikte kanserden daha güçlüyüz\' yazılı pankartla çıktı. İsmetpaşa Stadı\'nda tribünlerde yöneticiler ve taraftarlar kendilerine verilen maskeleri takarak Lösemi Haftası\'na dikkat çekmeye çalıştı.

26\'ncı dakikada, sol kanattan Burak Süleyman\'ın ortasında ceza sahasında Gökdeniz\'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

38\'inci dakikada Doğancan\'ın vuruşunu kaleci Yusuf kurtardı.

40\'ıncı dakikada konuk ekibin atağında bu kez savunma arkasına atılan topla buluşan Volkan Serim düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

78\'inci dakikada Adnan\'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Volkan Serim\'in kaleye paralel vuruşu auta çıktı.

90+2\'de ceza sahası içinde oluşan karambolde Özgür Kocaelispor adına mutlak bir gol fırsatını değerlendiremeyerek topu auta attı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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