Kocaelispor çıkış arıyor



Kocaelispor, Turkcell Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek, kötü gidişe 'dur' demek istiyor.



Ligde istediği sonuçları alamayan Kocaelispor'da kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı KEV Sefa Sirmen Tesisleri'nde günde 3 idmanla değerlendiren Yeşil-siyahlı takım, kondisyon ve güç depoluyor.



Fenerbahçe maçını çıkış maçı olarak gördüklerini belirten Basın Sözcüsü Sami Durmuşoğlu, "Lige verilen arayı bir hafta kamp yaparak geçirdik. Kondisyon çalışması yaptık. Günde 3 antrenman yaptık. Bazı günler günde iki kez taktik çalıştık, güç depoladık. Futbolcuların hocamızı, hocamızın da futbolcuları tanıması için güzel bir kamp oldu. Bizim için yeni bir başlangıç, hedefimiz Fenerbahçe maçında 3 puan olarak kötü gidişe dur demek ve çıkışa geçmek. Fenerbahçe maçında sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.



Kocaelispor taraftarlarına da seslenen Durmuşoğlu, "Taraftarımız bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Onların bizi bu maçta da yalnız bırakmamasını istiyoruz" diye konuştu.



