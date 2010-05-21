Kocaelispor Başkanı tutuklandı

T24 - Kocaelispor Başkanı Muammer Çelik ile eski başkan Serhan Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Çelik tutuklanmalarıyla ilgili olarak, "Kocaelispor'u kurtarmaya çalıştık cezaevine giriyoruz. Neden tutuklandığımızı bilmiyoruz" dedi.





Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaelispor Başkanı Muammer Çelik ve eski başkan Serhan Gürkan'ın arasında bulunduğu 20 kişi, gün içerisinde adliyeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Turgay Talas'a ifade verdi.





Bu arada, Savcıya verdiği ifadenin ardından rahatsızlandığını öne sürerek adliyeden ayrılan Gürkan, olayın fark edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla geri çağrıldı.





Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Kocaelispor Başkanı Çelik, eski başkan Gürkan ve Ahmet Tandoğan, ''Usulsüz işlem yapmak'' ve ''Zimmete para geçirmek'' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.





Bu arada, 17 kişinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.







'Kocaelispor'u kurtarmaya çalıştık'







Öte yandan, Başkan Muammer Çelik, ''Kocaelispor'u kurtarmaya çalıştık cezaevine giriyoruz. Neden tutuklandığımızı bilmiyoruz'' dedi.





Kocaeli C Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Çelik, gazetecilere, ''Kocaelispor'u kurtarmaya çalıştık, cezaevine giriyoruz. Neden tutuklandığımızı bilmiyoruz. Dosyalar incelenmeden tutuklama kararı verilmemeliydi'' dedi.





Çelik, eski başkan Serhan Gürkan ve Ahmet Tandoğan 2 sivil polis aracıyla cezaevine götürüldü.

