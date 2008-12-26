Kocaelispor Başkanı gözaltına alındı

Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan, dün gece yanına aldığı bazı kişilerle bir işyerini bastığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Serhan Gürkan'ın bugün adliyeye sevkedilmesi bekleniyor.



Şehirlerarası sefer yapan bir seyahat şirketi ile kent içinde taşımacılık yapan şirketin sahibi olan Kocaelispor Başkanı Serkan Gürkan, otobüslerinin bakımını yaptırdığı servis işletmecisi ile ödeme konusunda anlaşmazlığa düştü. Bakım servisinin sahibi, Gürkan'ın şirketinin bakıma verdiği bir otobüsü borçlar ödenmediği iddiasıyla teslim etmedi. Bunun üzerine Serhan Gürkan, iddiaya göre dün akşam yanına aldığı bazı kişilerle bakım servisine baskın yaptı. Şikayet üzerine olay jandarmaya intikal etti.



Kocaelispor Başkanı Serkan Gürkan'ı gözaltına alan jandarma, olaya karıştıkları belirlenen ve Gürkan'ın adamlarını da arıyor.