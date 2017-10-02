Kocaelispor-Arsinspor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Fettah Yiğit (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (xxx)- Fatih (xxx), Kadir (xxx), Murat (xxx), Mert (xxx), Sefa (xxx), Burak (xx) (Dk.90 Kerem), Burak Özbakır (xx) (Dk.78 Gökdeniz x), Hamza (xx), Ali (xx), İshak (xxx) (Dk.86 Özgür)
ARSİNSPOR: Ethem (xxx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Sergen (xxx), Mikail (xxx), Miraç (xx), Mesut Yaylı (xx) (Dk.65 Onur Osman xx), Enes (xx), Hami (xx) (Dk.67 Yiğit xx) Batuhan (xxx), Recep (xx) (Dk.60 Serkan xx)
GOLLER: Dk.61 İshak (Kocaelispor), 90+3 Batuhan (Arsinspor)
SARI KARTLAR: Murat (Kocaelispor), Mikail, Hami (Arsinspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor, Arsinspor karşısında maçın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
8\'inci dakikada serbest atışı kullanan Burak Süleyman\'ın sert şutu az farkla auta çıktı.
31\'inci dakikada Hami\'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
36\'ncı dakikada İshak\'ın şutunda kaleci Ethem topu uzaklaştırdı.
42\'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Recep\'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
44\'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak\'ın şutunu kaleci Ethem kornere çeldi.
55\'inci dakikada Fatih\'in ortasına yükselen İshak\'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
61\'inci dakikada Süleyman\'ın vuruşunda top kaleci Ethem\'den döndü. Boşta kalan topa İshak\'ın vuruşunda top auta çıktı.
83\'üncü dakikada Hamza\'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Burak\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
90+3\'üncü dakikada Yiğit\'in ceza sahasına yaptığı ortada Batuhan\'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
Mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.
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