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Spor

Kocaelispor - Tekirdağspor: 2-0

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Can Alp (xx) KOCAELİSPOR: Yusuf (xx) - Kadir (xx), Fatih (xx), Kemal Can (xx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (xx), Mesut (xx), Mehmet (xx)(Dk

03 Şubat 2018 18:46

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Can Alp (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xx) - Kadir (xx), Fatih (xx), Kemal Can (xx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (xx), Mesut (xx), Mehmet (xx)(Dk.63 Burak Süleyman xx), Gökdeniz (xx) (Dk.46 Hamza xxx), Sinan (xx)
TEKİRDAĞSPOR: Onur Muhammet (xx) - İbrahim Can (xx), Mücahit (xx), Yunus (xx)(Dk.71 Berk x), Emre Kars (xx), Muhammed Oğuzhan (xx)(Dk.71 Cihan x), Rıza (xx), Mert (xx), Emre Alan (xx)(Dk.79 Cesur ), Nurullah (xx), Vedat (xx)
GOL: Dk.67 Sinan, Dk.84 Hamza (Kocaelispor)
SARI KART: Mesut, Mert (Kocaelispor), Nurullah, Mücahit (Tekirdağspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta Kocaelispor, Tekirdağspor\'u 2-0 mağlup etti. Futbolcular sahaya \'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız\' yazılı pankartla çıktı.
16\'ncı dakikada Mert\'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
22\'nci dakikada serbest atışta Mesut\'un vuruşu barajdan sekerek kaleci Onur Muhammet\'te kaldı.
39\'uncu dakikada Sefa\'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Sinan\'ın şutu yan ağlarda kaldı.
67\'nci dakikada Burak Süleyman\'ın pasında buluşan Sinan ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
71\'nci dakikada Sinan\'ın vole vuruşu kaleci Onur Muhammet\'te kaldı.
77\'nci dakikada Cihan\'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İbrahim\'in vuruşunu defans uzaklaştırdı.
81\'inci dakikada İbrahim\'in pasına yükselen Cihan\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
84\'üncü dakikada Sinan\'ın pasıyla buluşan Hamza ceza sahası içinde kaleci Onur Muhammet\'i geçerek topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
Kaşılaşma Kocaelispor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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