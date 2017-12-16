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Kocaelispor - Ankara Adliyespor: 1-3

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -  STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serdar Soydan (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx) KOCAELİSPOR: Yusuf (x) - Ali (x), Kadir (x), Murat (x), Kemal Can (x), Mert (x)(Dk

16 Aralık 2017 18:48

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - 
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serdar Soydan (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (x) - Ali (x), Kadir (x), Murat (x), Kemal Can (x), Mert (x)(Dk.68 Hamza x), Sefa (x), Burak Özbakır (x)(Dk.83 Onur Kandöken), Burak Süleyman (x), Özgür (x)(Dk.53 Gökdeniz x), İshak (x)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xxx) - Metin (xxx), Mustafa Hüseyin (xxx), Mustafa Serkan (xxx)(Dk.71 Mehmet Kaan xx), Ali (xxx)(Dk.86 Ömer Halis), Celal (xxx), Salih (xxx), Serkan (xxx), Ferdi (xxx), Oğuzhan (xxx), Deniz (xxx)
GOL: Dk.57 Kadir (Kocaelispor), Dk.7 Serkan, Dk.28 Oğuzhan, Dk.45 Mustafa Serkan (Ankara Adliyespor)
SARI KART: Sefa, Ali, Burak Süleyman (Kocaelispor), Mustafa Hüseyin, Serkan (Ankara Adliyespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor kendi sahasında Ankara Adliyespor\'a 3-1 yenildi.
7\'nci dakikada Murat topa yerde elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Serkan penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.
28\'inci dakikada Ali\'nin ortasında ceza sahasında Oğuzhan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
45\'inci dakikada Mustafa Serkan tek başına topla Kocaelispor ceza sahasına girerek topu filelere gönderdi: 0-3.
57\'nci dakikada Kocaelispor atağında Kadir\'in uzaktan sert şutu gol oldu: 1-3.
Karşılaşmayı Ankara Adliyespor 3-1 kazandı.
(FOTOĞRAFLI)

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