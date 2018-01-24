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Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de dün gece etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimler beyaza büründü

24 Ocak 2018 14:58

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de dün gece etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimler beyaza büründü. İzmit\'te Kent Ormanı\'na gelenler karla kaplı alanda kızaklarla kaydı.
Kent merkezinde dün aralıklarla yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kocaeli\'nin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim alanları ve ormanlar beyaza büründü. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Meteoroloji\'nin verilerine göre ise kayak merkezi Kartepe\'de kar kalınlığı 85 santim olarak ölçüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köy yolları karla kaplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. İzmit Kent Ormanı\'na gelenler ise kızaklarla karla kaplı tepeden kayarak eğlendi. Çocuklar karda oyun oynayarak zaman geçirdi.

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