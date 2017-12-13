T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli’nin ardından Rize’de de öğrenciler yemekten zehirlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

13 Aralık 2017 00:47

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan 187 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dün de Kocaeli Üniversitesi yemekhanesini kullanan 40 öğrenci zehirlenme iddiasıyla tedavi edilmişti.

Rize’nin Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesini kullanan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 

Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 187 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık personeli 'acil' koduyla görev başına çağrıldı

Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelmeye devam ettiği kaydedildi. Rize'deki iki hastanede hasta başvurusu sayısındaki artış nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtilirken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı.   

Rektör: Olayın nedenini araştırıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kampus ve yurtta akşam yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

ETİKETLER

rizerecep tayyip erdoğan üniversitesibesin zehirlenmesi

İlgili Haberler

Kocaeli Üniversitesi'nde 40 öğrenci yemekten zehirlendi

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24