Kocaeli’nin ardından Rize’de de öğrenciler yemekten zehirlendi

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan 187 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dün de Kocaeli Üniversitesi yemekhanesini kullanan 40 öğrenci zehirlenme iddiasıyla tedavi edilmişti.

Rize’nin Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesini kullanan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 187 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık personeli 'acil' koduyla görev başına çağrıldı

Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelmeye devam ettiği kaydedildi. Rize'deki iki hastanede hasta başvurusu sayısındaki artış nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtilirken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı.

Rektör: Olayın nedenini araştırıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kampus ve yurtta akşam yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.