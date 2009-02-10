Kocaeli'ndeki Kur'an kursları AKP ile arttı

CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen'in 'Her mahalleye bir Kur'an kursu' sözünün ardından başlayan tartışmalar sürerken, kurslarla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. AKP'li başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun 5 yıllık döneminde Kocaeli'ndeki Kur'an kurslarında yüzde 60'lık bir artış yaşandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rakamlarına göre Kocaeli'nde son 5 yıl içinde açılan Kur'an kursu sayısı 103'den 163'e çıktı.



Yani Sefa Sirmen'in başkanlığı AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu'na bıraktığı tarihten itibaren ildeki kuran kursu sayısı yaklaşık yüzde 60'lık artış gösterdi.



Kocaeli'ndeki Kuran kursu sayısı yıllara göre şöyle:



-2004 : 103

-2005 : 113

-2006 : 129

-2007 : 143

-2008 : 163



İstanbul'daki rakamlar ise şu şekilde:

-2004 : 427

-2005 : 451

-2006 : 475

-2007 : 495

-2008 : 535



Türkiye genelinde ise Kur'an kursu sayısı 2004'te 4 bin 322, 2005'te 4 bin 447 oldu. 2006'da kurs sayısında 4 bin 951, 2007'de ise 5 bin 654 rakamına ulaşıldı.



2008 yılında kurs sayısı 7 bin 36'ya çıktı. Kur'an kursuna giden öğrenci sayısı ise 2004'te 127 bin 726 iken, 2008 yılında bu rakam 249 bin 973'e ulaştı.