-KOCAELİ'NDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KOCAELİ (A.A) - 19.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sunta fabrikasında önceki gün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Tever Sunta Fabrikası'nda tomrukların depolandığı bölgelerde önceki gün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Büyükşehir belediyeleriyle çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları 16 araç, 38 personel ve 22 su tankı, 1 helikopter, 3 insansız söndürme aracıyla devam ediyor. Çalışmalarda, ''ahtapot'' adı verilen 6,5 kilometre uzunluğunda denizden dakikada 6 ton su çekmeye yarayan hortum hattıyla tankerlere su takviyesinde bulunuluyor. Hortumun zarar görmemesi için D-100 Karayolunun yanındaki İstanbul Caddesi araç trafiğine kapatıldı. İstanbul itfaiyesinin ilk günden beri 61 araç ve 189 personelle söndürme çalışmalarına katıldığı yangında, Maltepe İtfaiye Grup Amirliğinde görevli İbrahim Saruhan, Hamza Karadeniz ve Hikmet Akıncı'nın hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Öte yandan, soğutma çalışmaları sırasında yanan ağaçların oluşturduğu kül tabakasının bölgede etkili olduğu gözlendi.