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Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı

03 Eylül 2017 18:09

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı\'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk meydana geldi.
Kurban Bayramı\'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlem alarak trafiği yönlendirdi. TEM\'deki yoğunluğun bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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