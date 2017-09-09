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Kocaeli'nde hırsızlık yaptılar İstanbul'da yakalandılar

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'ndeki çeşitli işyerlerinden inşaat malzemesi ve araç lastiği çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

09 Eylül 2017 18:24

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'ndeki çeşitli işyerlerinden inşaat malzemesi ve araç lastiği çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli İstanbul\'da yakalandı.
İzmit\'te bir inşaat firmasından yaklaşık 10 bin lira değerinde inşaat malzemeleri çalan ardından Darıca İlçesi\'nde de bir otomobil lastiği satan bir firmadan 80 bin lira değerinde 200 araç lastiği çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, polisin işyerlerindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtları sayesinde tespit edilerek takip altına aldı. Ççaldıkları malzemeleri sattıkları belirtilen 28 yaşındaki H.G. ile 61 yaşındaki A.Y. polisin takibi sonucu İstanbul Kadıköy\'de yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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