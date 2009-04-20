Kocaeli’nde 2 bin 359 kişi işini kaybetti

Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) küresel ekonomik krizin iş gücü piyasasına etkilerini ve önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulacak meslekleri belirlemek amacıyla düzenlediği ankete katılan 89 sanayi kuruluşu da ekonomik kriz nedeniyle toplam 2 bin 359 çalışanın iş akdinin feshedildiği belirlendi.



KSO'nun anketine göre, küresel ekonomik kriz sonrası firmaların iş gücü ihtiyacının en büyüğünü 116 kişi ile mutfak işleri personeli oluşturuyor. Ankete katılan 89 firmanın kriz sonrası toplam iş gücü ihtiyacı 758 kişi olarak belirlendi.



Mutfak işleri personeli ihtiyacını ise 95 kişi ile kaynakçı, 55 kişiyle bulaşık ve temizlikçi ve montajcı oluşturuyor.



Kriz sonrası ihtiyaç duyulacak mesleklerde ise konfeksiyon işçisi ilk sırada yer alırken bu mesleği büro hizmetleri ve gıda mühendisleri takip etti.



89 firmada 2 bin 359 kişi işini kaybetti



Ankete katılan firmalar, ekonomik kriz nedeniyle mevcut çalışanlarından toplam bin 625 kişinin, taşeron firma çalışanlarından da 734 kişinin iş akdini feshettiklerini açıkladı. Ekonomik kriz döneminde 89 firmanın iş akdini feshettiği toplam iş gücü sayısı ise 2 bin 359 kişi oldu.



İş akdi feshedilen 2 bin 359 kişinin yüzde 74'ü büyük işletmelerde, yüzde 26'sı ise KOBİ'lerde istihdam edilmekteydi.



Ankete katılan firmaların yüzde 57'si kriz döneminde işletmenin verimliliğini artırmak ve maliyetlerini azaltmak için çalışanlarına ücretli izin verdiğini, yüzde 36'sı ücretsiz izine çıkardığını, yüzde 26'sı esnek çalışma saatlerini kullandığını belirtti. Ankete katılan firmaların yüzde 17'si ise kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını bildirdi.



Bunları yüzde 7 ile ücret azaltılması, yüzde 2 ile fazla mesai yapılmaması gibi uygulamalar izledi.



