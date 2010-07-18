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KOCAELİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞIYOR KOCAELİ (A.A)

18 Temmuz 2010 15:12

-KOCAELİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞIYOR KOCAELİ (A.A) - 18.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sunta fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Tever Sunta Fabrikası'nda tomrukların depolandığı bölgelerde çıkan yangına Kocaeli ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çevredeki fabrika ve binalara yayılmaması için de önlem alan itfaiye ekipleri, ayrıca denizle yanan fabrika arasındaki yaklaşık 6 bin 500 metrelik alana hortum döşeyerek, denizden çekilen suyla yangını söndürmeye çalışıyor.  Sabah erken saatlerde Bursa'dan gelen yangın söndürme helikopteriyle de yangına havadan müdahale ediliyor.  Yetkililer, tonlarca tomruk ve ahşap malzemenin yanmaya devam ettiğini, bu nedenle yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının en az 2 gün sürebileceğini kaydetti.

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