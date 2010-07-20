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KOCAELİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ KOCAELİ (A.A)

20 Temmuz 2010 20:12

-KOCAELİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ KOCAELİ (A.A) - 20.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sunta fabrikasında 17 Temmuzda çıkan yangın söndürüldü. Gebze İtfaiye Grup Amiri Kadir Köktürk, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Tever Sunta Fabrikası'nda tomrukların depolandığı alanda 17 Temmuzda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın tamamen söndürüldüğünü söyledi. Yangın alanında soğutma çalışmalarının halen devam ettiğini bildiren Köktürk, iş makineleriyle yangının söndürülen bölümlerinin üstünün toprakla örtüldüğünü, böylece tomrukların yeniden alev almasının engellendiğini kaydetti. Yangın bölgesinde halen itfaiye ve arazözlerden oluşan 25 araçla 120 personelin soğutma çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Köktürk, ''Artık endişelenecek bir durum yok'' dedi. Tever Sunta Fabrikası yetkilileri ise yangının çıkış nedeni ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

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