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Kocaeli'deki trafik kazasında bir polis öldü KOCAELİ (A.A)

02 Kasım 2011 20:58

-Kocaeli'deki trafik kazasında bir polis öldü  KOCAELİ (A.A) - 02.11.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı yunus ekibine ait motosikletteki bir polis memuru hayatını kaybetti, bir  polis memuru ağır yaralandı. Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde polis memuru Nurullah Yılmaz'ın kullandığı 41 A 7336 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Recep Karagöz idaresindeki 34 DR 2922 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, Gebze Önleyici Hizmetler Şubesi yunus ekibinde görevli oldukları öğrenilen Nurullah Yılmaz ile Metin Şahin ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz (22) kurtarılamadı. Diğer yaralı Şahin ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Karagöz, gözaltına alındı. Kaza sonrası Gebze İlçe Emniyet Müdürü A. Kadir Demir ile çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. 

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