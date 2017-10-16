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Kocaeli'deki FETÖ soruşturmasında 12 asker, adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi

16 Ekim 2017 14:19

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4\'ü meslekten ihraç edilen 21 asker, gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sonrası 21 askerden 12\'si \'terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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